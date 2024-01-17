İstanbul’da ’huzur’ uygulaması | Araçlar didik didik arandı

İstanbul Emniyeti Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde akşam saatlerinde huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada araçlar didik arandı.

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İstanbul’da ’huzur’ uygulaması | Araçlar didik didik arandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Uygulamalar sırasında narkotik köpeği de araçlardaki aramaya yardımcı oldu.

İstanbul’da ’huzur’ uygulaması | Araçlar didik didik arandı

İstanbul’da ’huzur’ uygulaması | Araçlar didik didik arandı

İstanbul’da ’huzur’ uygulaması | Araçlar didik didik arandı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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İstanbul’da ’huzur’ uygulaması | Araçlar didik didik arandı
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