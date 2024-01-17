Epic Games ile Apple arasındaki davada kritik gelişme

Epic Games'in bir alt mahkemenin "Apple'ın uygulama içi ödeme politikalarının federal antitröst yasalarını ihlal etmediği" yönündeki kararına itirazı reddeden Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, Apple'ın belirli uygulama mağazası kurallarını yasaklayan aynı karara itirazı reddetti.
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Epic Games, 2020'de federal antitröst yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a dava açtı. Dava, kullanıcıların uygulamaları App Store aracılığıyla edinmesini ve uygulama içi satın almalarda kendi sistemini kullanmasını zorunlu kıldı.
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2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir bölge mahkemesi, Apple'ın uygulama geliştiricilerinin kendi sistemi dışında satın alım yapmasını yasaklamasının rekabet yasasını ihlal ettiğine karar verdi.
Epic Games'in temyiz mahkemesi, önceki yıl bölge mahkemesinin kararını önemli ölçüde onamıştı.
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