Arka Sokaklar kadrosunda bir bomba daha! O isimde geri dönüyor

Arka Sokaklar dizisinin efsane ismi Şevket Çoruh diziye geri dönüyor. Arka Sokaklar yeni bölümüyle izleyiciyi şok edecek.

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Arka Sokaklar kadrosunda bir bomba daha! O isimde geri dönüyor

Yılların eskitemediği dizi Arka Sokaklar yeni bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitliyor. Özellikle de Şevket Çoruh’un dönecek olması büyük heyecan yarattı.

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Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu'nun rol aldığı yapıma 17. sezon öncesi veda eden Şevket Çoruh (Mesut Komiser) ve 17. sezondan sonra diziden ayrılan Oya Okar (Selin Komiser) yakında geri dönüyor.

Yeni bölümleriyle Arka Sokaklar her Cuma 20.00'de Kanal D'de!

Şevket Çoruh, son dizisinin 672. bölümünde boy gösterecek. Cumartesi akşamı yayınlanacak olan son bölümden önce, eski dizisinin 672. bölümünde boy gösterecek.

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