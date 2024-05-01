Turkcell 30. Yıl hediyesi neler? Bedava internet, dakika nasıl alınıyor?

Turkcell'in otuz yıllık kampanyası için nasıl kullanılır? Turkcell'in 30. yıldönümü coşkuyla kutlanmaktadır. Kampanya, Mayıs ayında başlayacak ve tüm Turkcell müşterilerinin ve Turkcell'e yeni gelecek müşterilerin paketlerindeki GB, SMS ve dakikaları ikiye katlayacak. Turkcell'in 30. yılına özel hediye kampanyası nasıl yürütülür? Detaylar buradadır...

30. Yıl Turkcell Kampanyası Nasıl Yapılır?

Turkcell'in 30. yılına özel kampanyasıyla, kullanıcılar paketlerindeki GB, SMS ve dakikalarını iki katına çıkararak daha fazla iletişim fırsatı elde ediyor.

Turkcell müşterileri, kampanyaya katılmak için Turkcell uygulaması Hediye Havuzu sekmesinden, Turkcell İletişim Merkezi ve Turkcell Müşteri Hizmetleri aracılığıyla ya da 30. YIL yazıp 2200'a SMS göndererek başvurabilirler.

Kampanyanın Ayrıntıları

Uygulama ücretsizdir.

Kampanya kriterlerine uygun olan faturasız müşterilerin yurt içi her yöne dakika, SMS ve internet içerikleri paket bitiş tarihlerine kadar ikiye katlanacaktır.

Kampanya kriterlerine uygun olan faturalı müşterilerin yurt içi her yöne dakika, her yöne SMS ve internet içerikleri bir ay boyunca ikiye katlanacak.