Serdar Ortaç'a ev hapsi! İlk kez açıklama yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 16 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şarkıcı Serdar Ortaç, yasa dışı bahise teşvik etiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra mahkeme tarafından 'Ev hapsi' kararı verilerek serbest bırakıldı.

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Devlet bankasından sevindiren haber

Bakan çok net açıkladı: Öğrencilere af geliyor

Eski NBA yıldızı hırsızlık yaparken yakalandı! Artık tanınmaz halde

Mehmet Ali Erbil, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildikten sonra ev hapis cezasına çarptırıldı.

Sefa Caner Sarıçam, İbrahim Yılmaz, Esma Sözen ve Muzaffer Zorbey Erkoçkar şüpheliler olarak tutuklandı. Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) E.N, Serdar Ortaç ile birlikte 18 yaşından küçük olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ÇOK PİŞMANIM ALLAH BENİ AFFETSİN”

Serbest kalan Serdar Ortaç, "Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım" dedi. Çok üzgünüm. Allah, topluma kötü bir örnek verdiysem beni affetsin. Hala kumarla ilgili sorunlarım var. Herkese özürlerimi sunuyorum.

Haberin Devamı

Allah kahretsin eğer topluma kötü bir örnek olursam. Evimi, barkımı, paramı, evliliğimi, sağlığımı ve son olarak adliyeye düşürdü. Bu kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz?"

Suçlamalarla ilgili olarak Ortaç, "Bilinçsizle oldu" dedi. Otelin açılışına davet edildim. Maltaya gittim. Restoranın açılışı nedeniyle katakulliye gittim. Cep telefonlarından oyunu görüntülediler. Oyun oraya geldi. Oraya da yorum yapmadık. Sonunda maç açıktı. Skor hakkında bir soru sordular. Ne olursa olsun, anlamam.