Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Arda Güler’in büyük başarısı

Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi finalini izledi. Londra'daki Wembley Stadyumu'nda Real Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek kupayı 15. kez müzesine götürdü. Bu zaferle birlikte İspanyol devi bu sezonun üçüncü kupasını kazandı.

Maçın ilk yarısı golsüz geçerken, Real Madrid'den Carvajal ve Vinicius Junior ikinci yarıda gol kaydetti. 74. dakikada Carvajal attığı golle skoru 1-0'a getirirken, 83. dakikada Vinicius Junior fileleri sarsarak Real Madrid'in galibiyetini perçinledi.

Arda Tarihe Geçti!

Arda Güler, bu tarihi zaferin en önemli kahramanlarından biri oldu. Real Madrid forması giyen genç yıldız, Türk A Milli futbolcu olarak Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk kişi olarak tarihe adını yazdırdı. 19 yaşındaki futbolcu, Türk futbol tarihine altın harflerle adını yazdırmayı başardı.

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Şampiyonlar Ligi’nde zafer Real Madrid’in oldu

Bu sezon Real Madrid üçüncü kez kupayı kazandı. Bu sezon Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni, LaLiga'yı ve Suudi Arabistan'da İspanya Süper Kupası'nı ilk sırada bitirerek büyük bir başarıya imza attı. Bu sezon İspanyol devi üç kupayı müzesine götürerek sezonun en başarılı takımı oldu.

Türk Futbol Tarihinde İlk!

Arda Güler'in bu başarısı, Türk futbol tarihinde bir ilk. Daha önce Bayer Leverkusen forması altında oynayan Yıldıray Baştürk, Bayern Münih forması altında oynayan Hamit Altıntop, Borussia Dortmund forması altında oynayan Nuri Şahin, Atletico Madrid forması altında oynayan Arda Turan ve Inter forması altında oynayan Hakan Çalhanoğlu gibi birçok Türk futbolcu Şampiyonlar Ligi finalinde oynamış olsa da kupayı kazanamamıştı. Bu futbolculara kıyasla Arda Güler, Türk futbol tarihinde unutulmaz bir yere adını yazdırdı.

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Tüm futbolseverler, Real Madrid'in bu tarihi zaferi ve Arda Güler'in elde ettiği bu olağanüstü başarıyla gururlandı.