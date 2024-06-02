KPSS şartı yok! Belediye personel alımı yapacak

Didim Belediyesi tarafından İŞKUR üzerinden yayınlanan son ilanlar, belediye bünyesine 56 personel alımı yapılacağını gösteriyor. Fotoğrafçı için 2 kişi, Temizlik İşçisi için 34 kişi, Büro Personeli için 1 kişi, Şoför için 11 kişi ve Beden İşçisi için 8 kişi alımı yapılacaktır.

Başvuru yapacak adayların genel olarak 18 yaşını doldurması, emeklilik hakkına sahip olmaması, B sınıfı sürücü belgesine sahip olması, Didim'de ikamet etmesi ve diğer özel şartları taşıması gerekir. 17 Mayıs ile 21 Mayıs tarihleri arasında [email protected] adresine özgeçmişlerinizi gönderebilirsiniz. Başvuru yapmak isteyen adayların kimlik kartı fotokopisi, özgeçmiş, ikametgah belgesi, sürücü belgesi ve vesikalık fotoğrafı sunmaları gerekmektedir. Alımlarla ilgili ayrıntılar Didim Belediyesi'nin resmi web sitesinden sağlanacaktır.

Fotoğrafçı İşi

Kişi Sayısı: İki

Görev: Belediyenin çeşitli etkinliklerinde ve faaliyetlerinde fotoğraf çekmek.

Temizlik Personeli Kadrosu

Sayısı: 34

Görev Tanımı: Belediyenin genel temizlik hizmetlerini yürütmek.

Büro Personeli Resimleri

Kişi Sayısı Bir

Görev: Belediyenin büro işlerinde çalışmak, evrak takibi yapmak ve ofis düzenini sağlamak.

Çalışan Kadrosu

Kişi Sayısı 11

Görev: Belediyenin araçlarını kullanmak ve taşıma işlemlerini yürütmek.

Özel Şart: B sınıfı sürücü belgesi.

Beden İşçisi Pozisyonları

Kişi Sayısı: 8

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Görev Tanımı: Belediyenin saha işlerinde görev almak, fiziksel güç gerektiren görevleri yerine getirmek.