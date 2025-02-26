Araç muayenesinde merak edilen o soru: Kredi kartı komisyonu kalktı mı? İşte ayrıntılar...

Araç muayenesine dair yıllardır süren tartışmaların en önemli maddelerinden biri olan kredi kartı komisyonu, 2025 yılı itibarıyla ortadan kaldırılıyor. Araç sahipleri, muayene ücretlerini ödeme sırasında artık ek komisyonlarla karşılaşmayacak. Ancak, bu sadece başlangıç. Yeni dönemde araç muayene sisteminde köklü değişiklikler yapılacak. Peki, 2025'te araç sahiplerini ne gibi yenilikler bekliyor? Bu içerikte, araç muayene sistemindeki en son gelişmeleri ve sürücüleri nelerin beklediğini detaylı bir şekilde ele alacağız.

2025 yılı itibarıyla, araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi sırasında herhangi bir ek komisyon alınmayacak. Uzun yıllardır sürücüler tarafından tepkiyle karşılanan kredi kartı komisyonları, bu yeni düzenlemeyle tarih olacak. Artık araç sahipleri, muayene ücretlerini ödeme sırasında herhangi bir ek ücret ödemek zorunda kalmayacak. Bu önemli değişiklik, ödeme işlemlerinin daha hızlı ve pratik hale gelmesini sağlarken, sürücüler için büyük bir kolaylık sunuyor.

Kamuya Aktarılacak Pay Artacak mı?

Yeni dönemde, araç muayene ücretlerinin kamuya aktarılacak payları da önemli bir değişiklik gösteriyor. 2025 yılı itibarıyla, muayene ücretlerinden aktarılan gelir oranları şu şekilde olacak:

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İlk 3 yıl boyunca: %30

Sonraki 7 yıl için: %40

Son 10 yıl için ise: %50'si kamuya aktarılacak.

Bu değişiklik, devletin araç muayene hizmetlerinden elde ettiği geliri önemli ölçüde artıracak ve bu artış, sistemin daha verimli işlemesine yardımcı olacak.

Avrupa Standartlarında Muayene İstasyonları

Yeni sistemle birlikte, araç muayene istasyonları, Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirilecek. Bu sayede, altyapı yatırımlarının artırılması ve istasyon sayısının yeniden düzenlenmesi hedefleniyor. Yeni dönemde 249 sabit muayene istasyonu, 10 motosiklet muayene istasyonu ve 93 seyyar muayene istasyonu hizmet verecek. Bu sayede araç sahipleri, muayene işlemlerini daha fazla noktada kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

Elektrikli Araçlar İçin Yeni Altyapı

Elektrikli araçlar giderek daha fazla yaygınlaşırken, yeni dönemde elektrikli araç şarj istasyonları kurulacak. Bu sayede, elektrikli araç sahiplerinin muayene istasyonlarında ihtiyaç duyduğu altyapı sağlanacak. Ayrıca, araç sahiplerinin bekleme sürelerini daha rahat geçirebileceği ATM ve kafeterya alanları da yeni sistemde yer alacak.

Yeni Çağrı Merkezi Hizmetleri

Sürücülere, ücretsiz çağrı merkezi hizmeti sunulacak. Bu hizmetle birlikte, araç sahipleri randevu alabilir ve muayene süreciyle ilgili her türlü şikâyet yönetimini kolayca gerçekleştirebilecek. Çağrı merkezi, araç sahiplerinin daha hızlı hizmet almasını sağlayarak, olası aksaklıkların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Fiyat Artışı Bekleniyor mu?

2025 yılı itibarıyla araç muayene ücretlerinde resmî bir artış şu an için duyurulmamış olsa da, kamuya aktarılacak payların artması, gelecekte muayene ücretlerinde bir artışa neden olabilir. Bu durum, araç sahiplerinin gelecekteki maliyetlerini etkileyebilir. Ancak, henüz kesin bir fiyat artışı açıklaması yapılmamıştı.

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