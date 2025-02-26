Son dakika! Sudan'da Askeri uçak düştü: Çok sayıda ölü var!

Son dakika! Sudan'da Askeri uçak düştü. Uçak kazasında ilk belirlemelere göre 46 kişinin öldüğü açıklandı...

Sudanlı yetkililer, Omdurman şehrinde meydana gelen askeri uçak kazasında ölü sayısının en az 46'ya yükseldiğini duyurdu. Kazada yaralı sayısının 10 olduğu belirtildi.

Sudan'ın Omdurman kentinin kuzeyinde bulunan Wadi Sayidna hava üssünde meydana gelen kazada, askeri uçağın kalkış yaparken düştüğü açıklanmıştı. Sudanlı yetkililer, ölü sayısının 46'ya yükseldiğini duyurdu.

10 kişinin de yaralı olduğunu belirten yetkililer, uçağın Omdurman'ın Karrari bölgesindeki bir dizi eve de zarar verdiğini belirtti. Sudan Sağlık Bakanlığı, bazı cesetlerin Omdurman'daki Nau hastanesine nakledildiğini söyledi.

Ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Uçaklarımızdan biri bu akşam Vadi Seyyidna askeri üssünden kalktıktan sonra düştü" ifadesi kullanıldı.

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