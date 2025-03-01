  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Apartman dairesinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı!

Apartman dairesinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aldatıldığından şüphelenen bir şahıs, apartman dairesinde karısını başka bir erkekle yakalayınca dehşet saçtı...

Apartman dairesinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı!
Yayınlanma:

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aldatıldığından şüphelenen bir şahıs, apartman dairesinde karısını başka bir erkekle yakalayınca dehşet saçtı...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aldatıldığından şüphelenen bir şahıs, kendilerine ait apartman dairesinde birlikte yakaladığı karısını ve yanındaki adamı bıçakla yaraladı.

Apartman dairesinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde apartman dairesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda ddiaya göre eve gelen Y.K., karısı S.K. ile M.Ç. isimli erkekle karşılaştı. Y.K., eşi S.K.'nin kendisini M.Ç. ile aldattığını öne sürmesi üzerine, taraflar arasında tartışma çıktı.

Apartman dairesinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı!

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE BIÇAĞA SARILDI

Büyüyen tartışmada Y.K. bıçakla, eşi S.K.'yi elinden, M.Ç.'yi de kalçasından yaraladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.K. Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, M.Ç. ise Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, Y.K.'yı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman ilk teravih namazında saf tuttuMescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman ilk teravih namazında saf tuttu

Son dakika: PKK ateşkes ilan etti! Öcalan'ın çağrısına terör örgütünden şartlı açıklama!Son dakika: PKK ateşkes ilan etti! Öcalan'ın çağrısına terör örgütünden şartlı açıklama!

30 yıllık hayal gerçek oldu: Türkmen gazı bugün Türkiye'ye geliyor!30 yıllık hayal gerçek oldu: Türkmen gazı bugün Türkiye'ye geliyor!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Feci ölüm! Genç kız 14. kattan aşağı çakıldı: Nişanlısı gözaltında!
Feci ölüm! Genç kız 14. kattan aşağı çakıldı: Nişanlısı gözaltında!
Gaziantep'te yakıt tankeri patladı: Ölü ve yaralılar var!
Gaziantep'te yakıt tankeri patladı: Ölü ve yaralılar var!
Başakşehir'de dumanlar yükseldi: İETT otobüsünde yangın çıktı!
Başakşehir'de dumanlar yükseldi: İETT otobüsünde yangın çıktı!
Konya’da feci patlama: Hastane önünde, bir ailenin içinde bulunduğu otomobil havaya uçtu!
Konya’da feci patlama: Hastane önünde, bir ailenin içinde bulunduğu otomobil havaya uçtu!
Belediye'nin sorumsuzluğu mağdur etti! İBB, sokak köpeği saldırısına uğrayan vatandaş'a tazminat ödedi!
Belediye'nin sorumsuzluğu mağdur etti! İBB, sokak köpeği saldırısına uğrayan vatandaş'a tazminat ödedi!
CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ihaleye fesat karıştırma suçundan gözaltına alındı
CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ihaleye fesat karıştırma suçundan gözaltına alındı
Hastaneden kaçtı, parkta ölüsü bulundu!
Hastaneden kaçtı, parkta ölüsü bulundu!