Son dakika: PKK ateşkes ilan etti! Öcalan'ın çağrısına terör örgütünden şartlı açıklama! İşte önemli detaylar...

Terör örgütü PKK, "Saldırı olmadıkça hiçbir gücümüz silahlı eylem yapmayacaktır." diyerek ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Açıklamada, PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi ise, teröristbaşı Öcalan'ın özgürlük şartına bağlandı.

Terör örgütü PKK, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyacağını duyurdu. Kandil'in ateşkes ilan ettiği açıklamasında, "Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz. Saldırı olmadıkça hiçbir gücümüz silahlı eylem yapmayacaktır." denildi.

SİLAH BIRAKMA VE ÖRGÜTÜN FESHİ, ÖCALAN'IN ÖZGÜRLÜĞÜNE BAĞLANDI

Öcalan'ın "PKK Kongresi toplansın, silah bıraksın ve kendini feshetsin." çağrısına da değinilen açıklamada, "Kongreyi toplamak için hazırız. Bunun için Önder Apo'nun bizzat yürütmesi ve yönlendirmesi gerekiyor. Çağrının başarıyla hayata geçmesi, Kürt sorununun demokratik çözümü temelinde Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun demokratikleşmesi ve küresel demokrasi hareketinin gelişmesinin önünün açılması için, Önder Abdullah Öcalan'ın fiziki özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması, arkadaşları dahil istediği herkesle engelsiz ilişki kurabilmesi gerekir. Bunun gereklerinin devletin ilgili kurumları tarafından yerine getirileceğini umut ediyoruz. Bundan öte silah bırakma gibi hususların pratikleşmesini ancak Önder Apo'nun pratik öncülüğü gerçekleştirebilir." denilerek, bebek katili için "özgürlük" talep edildi.

KANDİL'DEN YAPILAN AÇIKLAMANIN TAMAMI ŞU ŞEKİLDE:

"Önder Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat günü yaptığı 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı' başlıklı açıklama, tüm özgürlük ve demokrasi güçlerinin yolunu aydınlatan Çağın Manifestosu niteliğindedir. Halkımıza ve insanlığa böyle bir demokratik toplum manifestosu kazandırdığı için Önder Apo'yu saygıyla selamlıyoruz.

Söz konusu çağrı ile Kürdistan ve Ortadoğu'da yeni bir tarihsel sürecin başladığı açıktır. Bunun dünya genelindeki özgür yaşamın ve demokratik yönetimin gelişimi üzerinde de büyük etkisi olacaktır. Bu temelde sorumluluk hepimizindir; herkes görev ve sorumluluğuna sahip çıkmak ve gereğini yerine getirmek durumundadır.

Çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz

Kuşkusuz böyle bir çağrı yapabilmek tarihi öneme sahipti; şimdi içeriğinin başarıyla pratikleştirilmesi de benzer öneme sahiptir. Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Fakat başarı için demokratik siyaset ve hukuki zeminin de uygun olması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz.

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Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz

Çok açık ki PKK, Kürdistan'ın son yarım yüzyılının büyük kahramanlık ve hakikat hareketi oldu. Her şey çok cesur ve fedakar bir mücadele ile, bedel ve emekle kazanıldı. Bu büyük özgürlük mücadelesinin tüm kahraman şehitlerini derin saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Şimdi aynı ruh ve inançla söz konusu tarihi kazanımları yeni bir mücadele sürecine taşıyoruz. Önder Apo'nun verdiği bilinç ve PKK'nin yarattığı büyük tecrübe birikimi, iyilik, doğruluk, güzellik ve özgürlük mücadelesini demokratik siyasetle yürütme gücünü halkımıza veriyor.

Bu çerçevede, Önder Apo'nun Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın hayata geçmesinin önünü açmak için, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz. Üzerine saldırı olmadıkça hiçbir gücümüz silahlı eylem yapmayacaktır.

Bundan öte silah bırakma gibi hususların pratikleşmesini ancak Önder Apo'nun pratik öncülüğü gerçekleştirebilir.

Kongreyi toplamak için hazırız, Apo'nun bizzat yürütmesi gerekir

Diğer yandan, Önder Apo'nun istediği şekilde parti kongresini toplamak için hazırız. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için uygun güvenlikli ortamın oluşması ve kongrenin başarısı için de Önder Apo'nun bizzat yönlendirmesi ve yürütmesi gerekir. Şimdiye kadar savaş yönetimini, tüm hata ve yetersizlikleriyle birlikte biz yaptık; ancak Barış ve Demokratik Toplum Döneminin yönetimini sadece Önder Apo yapabilir.

Öcalan'ın fiziki özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması gerekir

Somut gerçekler çok açık bir biçimde gösteriyor ki, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın başarıyla hayata geçmesi, Kürt sorununun demokratik çözümü temelinde Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun demokratikleşmesi ve küresel demokrasi hareketinin gelişmesinin önünün açılması için, Önder Abdullah Öcalan'ın fiziki özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması, arkadaşları dahil istediği herkesle engelsiz ilişki kurabilmesi gerekir. Bunun gereklerinin devletin ilgili kurumları tarafından yerine getirileceğini umut ediyoruz.

Çağrı bir son değil, yepyeni bir başlangıçtır

Değerli Halkımız ve Dostlarımız!

Önder Apo'nun yaptığı çağrı, kesinlikle bir son değil, tersine yepyeni bir başlangıçtır. Açıklamanın da çok çarpıcı bir biçimde ortaya koyduğu gibi, genelde son 35 yıldır, özel olarak da son 20 yıldır yapmamız gerekip de zamanında yeterince yapamadıklarımızın şimdi çok net ve keskin bir biçimde yapılmasını ifade etmektedir. Bu bakımdan Önderlik Çağrısını, nedenlerini ve başlattığı yeni sürecin özelliklerini ve görevlerini doğru ve yeterli bir biçimde anlamak ve bunların gereklerini başarıyla yerine getirmek gerekir. Çağrının içeriğine büyük bir sorumluluk ve ciddiyetle yaklaşıp her alanda başarıyla hayata geçirmek tarihi öneme sahiptir.

Unutmayalım, Önder Apo her zaman yükün büyüğünü kendisi omuzlayarak yolumuzu aydınlattı ve bizlere öncülük etti. Şimdi 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı' ile yeni bir adım atıyor ve başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm ezilenler için yeni bir mücadele süreci başlatıyor. O halde, her türlü hile ve saldırıya karşı her zaman hazırlıklı olmak temelinde bu yeni sürecin özelliklerini doğru anlayalım ve görevlerini başarıyla yerine getirelim. Demokratik örgütlülüğümüzü ve her alandaki özgürlük mücadelemizi Kürdistan'da, Ortadoğu'da ve dünyanın dört bir yanında büyük bir cesaret ve özveriyle geliştirelim. Önderlik Çağrısının başarısından hepimiz kendimizi sorumlu görelim."

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