30 yıllık hayal gerçek oldu: Türkmen gazı bugün Türkiye'ye geliyor!

30 yıllık hayal gerçek oldu: Türkmen gazı bugün Türkiye'ye geliyor! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan konuya ilişkin açıklama...

Türkmen gazı bugün Türkiye'ye geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "İki ülke arasındaki işbirliği kapsamında, yıl sonuna kadar 1,3 milyar metreküp Türkmen gazının Türkiye'ye sevk edilmesi planlanıyor. Türkiye, 20 yıldan fazla bir zaman sonra ilk kez boru gazıyla kendi sınırları olmayan bir ülkeden gaz tedariki yapmış olacak" dedi.

Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım atılırken 30 yıllık hayal gerçek oldu. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmalar sonrasında Türkmen gazı 1 bugün Türkiye'ye geliyor.

Türkmenistan'ın Devletabad-Serahs-Hangeran Doğalgaz Boru Hattı üzerinden İran'a gelecek gazın swap yoluyla Türkiye'ye ulaştırılması planlanıyor.

İran-Türkiye doğal gaz bağlantı noktasında Gürbulak'tan teslim alınacak gaz, Türkiye'de kullanılmaya başlanacak.

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5 YILLIK ANLAŞMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 11 Şubat'ta yaptıkları duyuruyla BOTAŞ ile Türkmengaz arasında enerji alanındaki işbirliğinde yeni bir dönemi başlatacak önemli bir mutabakat sağlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Böylelikle Türkiye, 20 yıldan fazla bir zaman sonra ilk kez boru gazıyla kendi sınırları olmayan bir ülkeden gaz tedariki yapmış olacak. İki ülke arasındaki işbirliği kapsamında, yıl sonuna kadar 1,3 milyar metreküp Türkmen gazının Türkiye'ye sevk edilmesi planlanıyor. Bu gaz, 1,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca Türkmenistan ile olan bu anlaşmayı 5 yıla uzatacağız."

Bayraktar, "swap" yöntemiyle gerçekleştirilecek tedarik sürecinin, Türkiye'nin uzun vadeli enerji arz stratejisine doğrudan katkı sağlayacağını aktardı.

''TÜRKİYE'NİN KONUMUNU GÜÇLENDİREN BİR ADIM''

Türkmen gazının gelmesinin,Türkiye'nin doğal gaz merkezi olma çabaları için önemli adımlardan biri olduğunu belirten Bayraktar, "Türkmen gazı, Türkiye'nin gaz tedarik çeşitliliği ve ithalat portföyünü çeşitlendirme sürecinde kritik bir adım olacak. Söz konusu gaz, aynı zamanda batıya gaz ihracatında alternatif bir güzergah oluşturması açısından da stratejik önem taşıyor. Bu, Türkiye'nin jeopolitik konumunu güçlendiren, doğal gaz ticaret merkezi olma hedefini pekiştiren bir adım oldu." dedi.

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