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Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman ilk teravih namazında saf tuttu

İsrail'in kısıtlama açıklamasına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da 60 binden fazla Müslüman ilk teravih namazını eda etti.

Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman ilk teravih namazında saf tuttu
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Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman ilk teravih namazında saf tuttu...

İsrail'in kısıtlama açıklamasına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da 60 binden fazla Müslüman ilk teravih namazını eda etti.

Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman ilk teravih namazında saf tuttu

Akşam namazı sıralarında hilalin görüldüğünün ve bugün ramazanın ilk günü olduğunun duyurulmasının ardından on binlerce Müslüman, ilk kıble Mescid-i Aksa'ya akın etti.

Kıble Mescidi'ni, Kubbetu's Sahra Camisi'ni ve avluyu dolduran Müslümanlar, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Sinine'nin ardında yatsı ve teravih namazları için saf tuttu.

Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman ilk teravih namazında saf tuttu

Ateşkese rağmen Gazze'nin durumu ve İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırıları nedeniyle bu sene de Filistinli Müslümanlar ramazana buruk giriyor.

Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman ilk teravih namazında saf tuttu

İsrail, geçen sene olduğu gibi Mescid-i Aksa'da ramazan boyunca "güvenlik" gerekçesiyle kısıtlamalar uygulayacağını açıklamıştı.

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Kaynak:AA

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