Ankara'daki tabela çılgınlığı Sivas'a sıçradı: Genç nesil maymun gibi tabelalara tırmanıyor!

Ankara Kızılay’da başlayan ve sosyal medyada fenomen hâline gelen tabelaya asılma akımı, şimdi de Sivas’da görülmeye başladı...

Tabela çılgınlığı akımı Ankara'dan Sivas'a sıçradı: "Güzel Sivas'ımızı böyle temsil ediyoruz"

Ankara Kızılay’da başlayan ve sosyal medyada yaygınlaşan tabelaya asılarak fotoğraf/video çekme akımı Sivas’a ulaştı; bazı gençler eğlence olarak görürken, bazıları tepkili.

Ankara Kızılay’da başlayan ve sosyal medyada fenomen hâline gelen tabelaya asılma akımı, Sivas’a da sıçradı. Şehir merkezinde ve Cumhuriyet Üniversitesi tabelalarında fotoğraf ve video çektiren gençler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.

GENÇLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yönetimi, tabelalara verilen hasar nedeniyle bazı tabelaları sökmek zorunda kaldı. Akıma katılan gençlerden Muhammet Mağara, “Yeni bir akım var galiba. Genç nesil maymun gibi tabelalara tırmanıyor, anlamsız geliyor” derken, İsmail Dinç, “Ankara Kızılay’da başlamış bu akım. Biz de Sivas’ta eğlenip şehri böyle temsil ediyoruz” ifadelerini kullandı. Tabela çılgınlığı gençler arasında hem eleştirilere hem de eğlenceye konu oluyor.

