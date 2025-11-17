Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yeni gelişme: Soruşturmada yeni gözaltılar var!

Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybeden, anne ve iki çocuğunun ölümüne ilişkin yeni gelişme yaşandı...

İstanbul Fatih'te anne ve iki çocuğunun gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Son gözaltına alınanlar arasında 2 otel görevlisi ve 1 ilaçlama şirketi çalışanı bulunuyor.

Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Almanya'dan gelen gurbetçi aileden Kadir Muhammet ve Masal Böcek ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖZALTI SAYISI ARTTI

Babanın yoğun bakımda tedavisini sürerken olayda gözaltı sayısı 11 oldu. Son gözaltına alınanlar arasında 2 otel görevlisi ve 1 ilaçlama şirketi çalışanı bulunuyor.

ANNE VEFAT ETMEDEN HERŞEYİ ANLATTI

Anne Çiğdem Böcek, hayatını kaybetmeden önce, tedavisi devam ederken polisle yapılan görüşmede İstanbul'a geldikten sonra neler yediklerini teker teker anlattı.Çiğdem Böcek ifadesinde, eşi ve çocuklarıyla 9 Kasım'da turistik amaçlı İstanbul'a geldiklerini ve Harbour Suit Otel'de konaklamaya başladıklarını, akşam otel yakınında bir restoranda eşiyle birlikte kebap yediklerini, çocukların ise makarna yediklerini anlattı.

10 Kasım sabahı otel yakınında eşiyle birlikte çorba içtiklerini, çocuklarının ise poğaça yediklerini, akşam eşiyle birlikte yine otel yakınlarında kıymalı pide yediklerini, çocukların da sucuklu-kaşarlı pizza yediklerini bildiren Böcek, 11 Kasım sabahı ise eşinin dışarıdan poğaça ve simit alıp geldiğini ve otelde kahvaltı yaptıklarını söyledi.Aynı gün 16.00 sıralarında ailece Ortaköy Camisi'nin yan tarafında kirli sakallı kır saçlı ve şapka takan 45-50'li yaşlarda bir adamın tablacı tezgahından birer tane midye yediklerini belirten Böcek, daha sonra Dereboyu Caddesi'nde bulunan "G**** Kokoreç Midye" isimli restoranda çorba içtiklerini, devamında çocuklarının sucuk-ekmek yediklerini, eşinin kokoreç yediğini, oğlu Kadir Muhammet'in kokoreçten sadece bir ısırık aldığını, kendisinin de tavuk tantuni yediğini aktardı. Daha sonra Fatih'te H*** S*** Bazaar isimli dükkandan lokum aldıklarını ve hep birlikte lokum yediklerini beyan etti.

"ÇOCUKLARA PROBİYOTİKTEN BAŞKA TEDAVİ UYGULANMADI"

Çiğdem Böcek, 12 Kasım gece 01.00 sıralarında mide bulantısına uyandıklarını ancak sabah saat 09.00 sıralarında Bezmialem Hastanesi'ne gittiklerini, eşiyle kendisine serum takıldığını, mide koruyucu ve ağrı kesici ilaç yazıldığını, çocuklarına Bezmialem Hastanesi'nde bakılmadığı için Çapa Hastanesi'ne gittiklerini, burada çocuklarına probiyotik yazıldığını ve başka bir tedavi uygulanmadığını ifade etti.Aynı gün otele döndüklerini ve mide rahatsızlığından dolayı hiçbir şey yemediklerini dile getiren Böcek, 13 Kasım 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlandıkları için otele ambulans çağırdıklarını ve hastaneye kaldırıldıklarını bildirdi.

Haberin Devamı

İLK İNCELEMEDE ÖLÜM SEBEBİ TESPİT EDİLEMEDİ

Adli Tıp Kurumu'nca ilk inceleme sonucu hazırlanan raporda 2 çocuğun ve annenin ölüm sebebinin tespit edilemediği, ölüm sebebinin tespit edilmesi için kati (son) raporun inceleme sonucunun beklendiği belirtildi.

OTELDE DAHA ÖNCE İLAÇLAMA YAPILMIŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ailenin yemek yediği restoran sahibi Ercan E. ile seyyar midye satıcısı Yusuf D.'nin de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı. 15 Kasım'da aynı otelden zehirlenme şikayetiyle 2 turistin daha hastaneye kaldırılmasının ardından gözler otele çevrildi. Otelde 11 Kasım günü saat 17.00 sıralarında ilaçlama yapıldığı ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı yetkilileri ile AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri oteldeki yastık, çarşaf, su şişeleri, battaniyelerden incelenmek üzere örnekler aldı. AFAD tarafından yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından otelde konaklayan 15 kişiye yapılan muayeneler sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Örnekler incelenmek üzere laboratuvara yollanırken, oteldeki müşteriler de konaklamaları için farklı otellere yönlendirildi.

OTEL SAHİBİNİN 2 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan otelin sahibi H.O.'nun "kasten yaralama" ve "karşılıksız yararlanma" suçlarından 2, ilaçlama şirketinin sahibinin oğlunun "taksirle yaralama", "dolandırıcılık" ve "hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma" suçlarından 3 suç kaydı olduğu tespit edilirken, ilaçlama şirketindeki işçi D.C.'nin suç kaydı olmadığı belirlendi.Midyelerin ham halini satan H.S., "G*** Kokoreç ve Midye" iş yerinde çalışan garson S.Y. ile aynı işletmede aşçı E.E., midyeyi hazırlayan kişi F.A., midye tezgahının sahibi M.K. ile "S*** Kafe"de garson olarak çalışan Ö.T.'nin, "bilgi sahibi" olarak ifadeleri alındı.

ESNAF SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Gözaltındaki seyyar midyeci, kokoreççi ve lokum satışı yapan şüphelilerin, bölgede uzun süredir esnaflık yaptıklarını, ürünlerinin taze olduğunu söyleyerek, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.Söz konusu otelde 11 Kasım akşamı 17.00 sıralarında ilaçlama şirketi tarafından ilaçlama işlemi yapıldığı belirlenen soruşturmada, AFAD tarafından yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı anlaşıldı.Ayrıca, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından otelde konaklayan 15 kişiye yapılan muayeneler sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, alınan gıda numunelerinin sonuçları ile ilgili laboratuvar tetkik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

KALDIKLARI OTEL KAPATILDI

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin otelde yaptığı inceleme tamamlandı. Lobi kısmına getirilen eşyaları inceleyen ekipler, daha sonra topladıkları bazı eşyaları laboratuvar incelemesi için götürdü. Otelde konaklayan müşteriler ise farklı otellere yönlendirildi.

