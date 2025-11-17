Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın, ata altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL

  1. Anasayfa
Altın fiyatları yeni haftayı düşüşle açtı. Altın yatırımcısı merak ediyor, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın, ata altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları yeni haftayı düşüşle açtı. Altın yatırımcısı merak ediyor, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın, ata altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın geçtiğimiz hafta, son iki haftanın zirvesine ulaştı ve 4 bin 245 dolar seviyesine yükseldi. FED faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ile de haftayı 4 bin 85 dolardan tamamladı. Ons altın yeni işlem gününe ise 4.080 dolar seviyelerinden başladı. Yine geçtiğimiz hafta Kapalıçarşı'da 24 aya külçe altın gram satış fiyatı yüzde 1,69 artışla 5 bin 519 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,68 yükselişle 37 bin 227 liraya çıktı. Gram altın, yeni haftanın açılışını 5.558 bin liradan yaptı. Diğer taraftan çeyrek altın da 9.469 TL'den işlem görüyor. Bu gelişmelerle Kapalı Çarşı ve serbest piyasada altın fiyatları, alım satım işlemi yapmak isteyenlerin gündeminde. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın, 22 ayar altın, ata altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Kasım 2025 Pazartesi altın fiyatları canlı ve anlık takip ekranı...

17 Kasım Pazartesi altın fiyatları, yeni işlem gününün ilk saatlerinden itibaren yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, has altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları, alım satım işlemi yapmak isteyenler tarafından mercek altına alındı. Altın fiyatları yeni haftayı düşüşle açtı. ABD'de hükümet krizi geçtiğimiz hafta sona erdi ve altın fiyatları da yukarı yönlü hareketini sürdürmüştü. Ancak ABD Merkez Bankası'nın (FED) Aralık ayı faiz indirimi beklentisinin zayıflamasıyla haftaya düşüşle başladı. Altının ons fiyatı 4080 dolardan işlem görürken gram altın 5550 TL'den alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın ise 5805 TL'den, çeyrek altın 9469 TL'den alıcı buluyor. Peki bugün 1 çeyrek altın, 1 gram altın, Külçe altın, has altın, gremse altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar, kaç lira ediyor?

ALTIN YENİ HAFTAYI DÜŞÜŞLE AÇTI

Altın fiyatları Fed'in faiz indirimine yönelik zayıf sinyaller vermesiyle haftanın ilk gününde düşüş seyrinde. Yatırımcılar ise bu hafta açıklanacak kritik ABD verilerine odaklandı.

Geçtiğimiz hafta ABD'deki hükümet krizinin son bulması ile yükselişe geçen altın fiyatları, ABD Merkez Bankası Fed'in aralık ayındaki toplantıda faiz indireceğine yönelik beklentilerin azalmasıyla haftaya düşüşle başladı.

Altının ons fiyatı 4080 dolardan işlem görürken gram altın 5550 TL'den alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın ise 5805 TL'den, çeyrek altın 9469 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:5.552,21 TL

Gram altın satış fiyatı:5.552,99 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış fiyatı:9.380,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:9.469,00 TL

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:4.075,88 TL

Ons altın satış (USD) fiyatı:4.076,45 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış fiyatı:36.881,53 TL

Tam altın satış fiyatı:37.604,69 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı:37.403,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:37.731,00 TL

ATA ALTIN NE KADAR EDİYOR?

Ata altın alış fiyatı:38.034,08 TL

Ata altın satış fiyatı:38.988,92 TL

HAS ALTIN FİYATLARI

Has altın alış fiyatı:5.521,75 TL

Has altın satış fiyatı:5.522,52 TL

