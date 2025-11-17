Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın, ata altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL

Altın fiyatları yeni haftayı düşüşle açtı. Altın yatırımcısı merak ediyor, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın, ata altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın geçtiğimiz hafta, son iki haftanın zirvesine ulaştı ve 4 bin 245 dolar seviyesine yükseldi. FED faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ile de haftayı 4 bin 85 dolardan tamamladı. Ons altın yeni işlem gününe ise 4.080 dolar seviyelerinden başladı. Yine geçtiğimiz hafta Kapalıçarşı'da 24 aya külçe altın gram satış fiyatı yüzde 1,69 artışla 5 bin 519 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,68 yükselişle 37 bin 227 liraya çıktı. Gram altın, yeni haftanın açılışını 5.558 bin liradan yaptı. Diğer taraftan çeyrek altın da 9.469 TL'den işlem görüyor. Bu gelişmelerle Kapalı Çarşı ve serbest piyasada altın fiyatları, alım satım işlemi yapmak isteyenlerin gündeminde. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın, 22 ayar altın, ata altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte 17 Kasım 2025 Pazartesi altın fiyatları canlı ve anlık takip ekranı...