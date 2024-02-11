Ankara’da işler karıştı! Mansur Yavaş anket sonuçlarını açıkladı

Altındağ Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Yavaş, Altındağ Belediye Başkan Adayı Ramazan Değerli ile birlikte hareket etti.

En Önemli Görevlerimizden Biri..."

Bir belediye başkanının kentin hem annesi hem de babası olduğunu belirten Yavaş, "Biz de gençlerimize "evladımız" diye hitap ediyoruz" diyerek halka seslendi. Dolayısıyla, bir anne veya baba evladının üzerine nasıl titrerse titredik. Hiçbirimizi ayırmadık.

Allah'ın bir kulunun, 'Oy vermedi diye bizi ayırdı' demesi mümkün değildir. Ankara, tüm projelerden daha önemli olan bu huzursuzluktan kurtuldu. Çok fazla güç geldi. Proje yapıyorum diye Ankara halkının parasını boşa harcamak yerine, dara düşen herkesin yanında olmak, esnafın daha iyi çalışmasını sağlamak ve sanayicilerin daha fazla üretmesini sağlamak en büyük görevlerimizden biridir.

Projeleri Engellediler

Yavaş, Altındağ için gerçekleştirilen hizmetler hakkında konuşurken, "İsterdik ki Altındağ Belediye Başkanı da bizim elimizden tutsun, Altındağ için ihtiyaçları bildirsin." Birlikte daha fazla hizmet sunabiliriz. Hayırlı olsuna bile katılmadılar. Günlük olarak telefonla bize bir sorun olduğunu bildirmediler. Ankara için önemli projelere maalesef engel oldular" dedi.

"Üretim Yapmak İsteyen Herkes Bizimle Birliktedir."

Yavaş, hükümetin dahil olmak üzere 3 yıldır hemşehrilerine üşümesin diye doğalgaz yardımı yapan hiçbir kuruluşun olmadığını, esnafın Başkentkart ile para kazandığını, Ankara'da destek alan ailelere her ay birer kilo et yardımı verildiğini ve korkacak bir şeyi olmadığını söyledi. makam araçlarıyla konvoylar halinde gezmediğini söyledi.

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Pandemi sırasında yaptıklarıyla ilgili olarak, "918 köye internet götürdük" dedi. Pandemi sırasında 60 bin öğrenciye 10 GB internet erişimi sağladık ki derslerini kaçırmasınlar. Yardıma ihtiyacı olan herkese her zaman hazırız. "Üretmek isteyen herkesin yanında olacağız" dedi.

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Son anketlerle ilgili olarak Yavaş, "Görünen o ki dün yayınlanan ankete göre yüzde 14 öndeyiz. Rehavete kapılmamalıyız. Geçen seçimde galip geldik. Bununla birlikte, yakın ilçelerdeki meclis üyeleri nedeniyle belediye meclis üyelerimizin sayısı 148'den 40'a düştü. Meclis'te rahatlamak için artık daha fazla Belediye Meclis üyesine ihtiyacım var. Ankaralılara daha iyi hizmet edelim. Bunun için bana yardım eden bir belediye başkanına ihtiyacım var.

Sonuç olarak, Ramazan Başkanımı seçeceksiniz. Cumhuriyetin kalbi Ankara'yı, Cumhuriyetin kurulduğu yer olan Altındağ Belediye Başkanını ve Cumhuriyetin tamamını Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği dünyanın en iyi başkenti yapmak için Belediye Meclisi ile birlikte çalışmalıyız. Bunun için de sizlerin desteğini bekliyoruz. 1 Nisan'da Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde Ramazan Başkanla buluşacağız" dedi.