AK Parti seçim çalışma toplantısına silahlı saldırıda bulunuldu: 1 kişi yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğine yönelik silahlı saldırıda, bir kadının yaralandığını, saldırıyla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldığını bildirdi.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E.G.D. adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum."

MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, olaya dair açıklama yaptı:

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun.

Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla…

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— Murat KURUM (@murat_kurum) February 10, 2024

KABAKTEPE: VEFAT EDEN VATANDAŞIMIZA RAHMET, YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptığı açıklamada "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Sayın @yeniay_aziz ’ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleşen silahlı saldırıda vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Küçükçekmece Adayımız, teşkilatımız ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür saldırılar bizleri asla yıldıramayacaktır!" ifadelerini kullandı.