Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi emeklilere aylık olarak 5000 TL ikramiye verecek!

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Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim kampanyası boyunca Ankara'da ikamet eden emeklilere önemli bir müjde verdi. Altınok, Ülke TV Ankara Temsilcisi Mustafa Pala'nın da katıldığı bir toplantıda emeklilere hitap ederek, her ay 5 bin lira nakit desteği vereceklerini resmen açıkladı.

Ek olarak, Altınok, evi olmayan insanların kira öder gibi ev sahibi olacağı sözünü verdi ve Ankara'nın çeşitli ilçelerine yönelik kapsamlı projelerini açıkladı. Çubuk ilçesine havaalanı metrosu kuracaklarını ve çiftçilere 500 litre ile 1 ton arasında mazot desteği sağlayacaklarını açıkladı.

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Ankaralı Emeklilere Yeni Müjde

Altınok, Ankara'yı tarımın başkenti yapma hedefi doğrultusunda, Ziraat Odaları ile işbirliği yaparak tarım planlaması yapılacak ve çiftçilere ürünlerinden elde ettikleri kazanç doğrultusunda yönlendirme sağlanacak. Bu nedenle, Ankara'nın hem kendi ihtiyaçlarını karşılaması hem de dış pazarlara satması bekleniyor.

Altınok, Çubuk için yaptığı vaatler arasında metro projesinin yer aldığını belirtti. Ayrıca, belediye başkanı Mansur Yavaş tarafından iddia edilen ambargo uygulamalarını eleştirerek, Çubuk Belediyesi ile işbirliği yapacaklarını ve çeşitli ihtiyaçları karşılayacaklarını söyledi. Altınok, Çubuk'ta soğuk hava deposunun oluşturulacağını ve altyapı sorunlarının çözüleceğini belirtti.

Altınok, ayrımcılık yapmayacaklarını ve tüm şehre eşit hizmet vereceklerini söyledi. Altınok, seçilmesi durumunda ihtiyaç sahibi her emekliye beş bin lira nakit destek sağlanacağını ve doğalgaz desteğinin artırılacağını açıkladı. Kendisinin ve ailesinin basit bir hayat sürdüğüne dikkat çekerek, dürüstlüğü ve mütevaziliği öne çıktı.

Altınok'un vaatleri, Ankara'da yaşayan emekliler ve genel olarak seçmenler arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Ankara'da 31 Mart'ta yapılacak seçimler öncesinde Altınok tarafından yapılan açıklamalar, seçim dinamiklerini değiştirebilecek gibi görünüyor.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim kampanyası boyunca Ankara'da ikamet eden emeklilere önemli bir müjde verdi. Altınok, Ülke TV Ankara Temsilcisi Mustafa Pala'nın da katıldığı bir toplantıda emeklilere hitap ederek, her ay 5 bin lira nakit desteği vereceklerini resmen açıkladı.

Ek olarak, Altınok, evi olmayan insanların kira öder gibi ev sahibi olacağı sözünü verdi ve Ankara'nın çeşitli ilçelerine yönelik kapsamlı projelerini açıkladı. Çubuk ilçesine havaalanı metrosu kuracaklarını ve çiftçilere 500 litre ile 1 ton arasında mazot desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Ankaralı Emeklilere Yeni Müjde

Altınok, Ankara'yı tarımın başkenti yapma hedefi doğrultusunda, Ziraat Odaları ile işbirliği yaparak tarım planlaması yapılacak ve çiftçilere ürünlerinden elde ettikleri kazanç doğrultusunda yönlendirme sağlanacak. Bu nedenle, Ankara'nın hem kendi ihtiyaçlarını karşılaması hem de dış pazarlara satması bekleniyor.

Altınok, Çubuk için yaptığı vaatler arasında metro projesinin yer aldığını belirtti. Ayrıca, belediye başkanı Mansur Yavaş tarafından iddia edilen ambargo uygulamalarını eleştirerek, Çubuk Belediyesi ile işbirliği yapacaklarını ve çeşitli ihtiyaçları karşılayacaklarını söyledi. Altınok, Çubuk'ta soğuk hava deposunun oluşturulacağını ve altyapı sorunlarının çözüleceğini belirtti.

Altınok, ayrımcılık yapmayacaklarını ve tüm şehre eşit hizmet vereceklerini söyledi. Altınok, seçilmesi durumunda ihtiyaç sahibi her emekliye beş bin lira nakit destek sağlanacağını ve doğalgaz desteğinin artırılacağını açıkladı. Kendisinin ve ailesinin basit bir hayat sürdüğüne dikkat çekerek, dürüstlüğü ve mütevaziliği öne çıktı.

Altınok'un vaatleri, Ankara'da yaşayan emekliler ve genel olarak seçmenler arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Ankara'da 31 Mart'ta yapılacak seçimler öncesinde Altınok tarafından yapılan açıklamalar, seçim dinamiklerini değiştirebilecek gibi görünüyor.

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