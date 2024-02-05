Hesaplar karıştı, son seçimleri bilen araştırma şirketi yeni anket sonucu yayınladı! Peki Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu önde?

31 Mart 2024 yerel seçimleri için süreç işlerken gözler İstanbul seçimlerinde.

İYİ Parti'den sonra DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin de aday çıkarmasıyla hesaplar karıştı. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçeceği kabul edilen seçimde kim ne kadar oy alıyor?

14 Mayıs seçimlerini en doğru bilen şirketlerin başında gelen Optimar'ın İstanbul anketi çıktı. Murat Kurum mu yoksa Ekrem İmamoğlu mu kazanır? İşte Optimar'ın en son İstanbul anketinden çarpıcı sonuçlar...

Hilmi Daşdemir’in başkanlığını yaptığı Optimar Araştırma'nın İstanbul seçimleriyle ilgili anketinden çıkan sonuçları Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazdı.

3 bin örneklem üzerinde telefon destekli bilgisayar yöntemiyle yapılan araştırmayla ilgili Selvi'nin tespitleri şöyle:

1- Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki makas hızlı bir şekilde kapanıyor. Hatta bir veride Murat Kurum öne geçmiş durumda.

2- İstanbul seçimlerinin Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor. Çünkü seçmen iki aday arasında kutuplaşıyor.

3- Diğer adaylar kazanamayacak ama kimin kaybedeceğini belirlemede etkili olacaklar.

4- İmamoğlu geçen seçimleri ittifakın adayı olarak kazanmıştı. İlk kez ittifaksız bir aday olarak seçimlere girecek.

5- DEM Parti’nin adayı Ekrem İmamoğlu açısından, Yeniden Refah Partisi’nin adayı ise Murat Kurum açısından önemli olacak.

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İstanbul'un sorunlarını kim çözer!

Optimar’ın anketinde Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasındaki en ilginç sonucu, “İstanbul’un sorunlarını hangi adayın çözeceğini düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıt oluşturuyor. Ankete katılanların yüzde 36.3’ü İstanbul’un sorunlarını Murat Kurum çözer derken Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 35.2’de kalıyor.

İstanbul'un sorunları neler?

Peki İstanbulluların öncelikli olarak çözümünü beklediği ilk üç hizmet ne? Yüzde 48.4’le trafik sorununun çözülmesini istiyorlar. Onu yüzde 39.2’yle toplu taşıma hizmetlerinin artırılması takip ederken, üçüncü sırada yüzde 38.7’yle kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi geliyor. Deprem gerçeği İstanbulluların tercihine yansıyor.

Ekrem İmamoğlu başarılı mı?

Optimar’ın anketinde Ekrem İmamoğlu başarılı mı sorusu da yöneltilmiş. Ankete katılanların yüzde 17.3’ü kesinlikle başarılı derken, başarılı diyenlerin oranı yüzde 27.2 çıkıyor.

Memnuniyet oranı yüzde 44. Başarısız diyenler yüzde 17.9 çıkarken kesinlikle başarısız diyenler yüzde 16.9. Yüzde 39.8’lik bir kesim ise başarısız buluyor. Yüzde 20.5’lık bir kesim ise ne başarılı ne de başarısız bulduğunu belirtmiş.

Kime oy verirsiniz?

Optimar İstanbul seçmenine kime oy verip vermeyeceğini sormuş.

Ekrem İmamoğlu’na oy veririm diyenlerin oranı yüzde 39.1 olurken Murat Kurum diyenlerin oranı yüzde 37.7 çıkıyor.

İmamoğlu’na oy vermem diyenler yüzde 47 olurken Kurum için bu oran yüzde 47.4.

Kaynak: İnternethaber