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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Tünelde meydana gelen kazada çok sayıda yaralı var!

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. Tünelde meydana gelen kazada 14 kişinin yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Tünelde meydana gelen kazada çok sayıda yaralı var!
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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. Tünelde meydana gelen kazada 14 kişinin yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti Korutepe Tüneli mevkisinde 2 otobüs ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

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Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Otoyolun İstanbul istikametinde ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.

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Kaynak:AA

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