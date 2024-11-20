Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Tünelde meydana gelen kazada çok sayıda yaralı var!
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. Tünelde meydana gelen kazada 14 kişinin yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. Tünelde meydana gelen kazada 14 kişinin yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti Korutepe Tüneli mevkisinde 2 otobüs ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Otoyolun İstanbul istikametinde ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.
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