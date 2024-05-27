Amerika’dan İsrail saldırısına skandal yorum: “Haberdarız, bilgi topluyoruz”…

İsrail, Pazar gecesi kimsenin beklemediği bir anda Refah çadır kentine saldırıda bulundu. Çadır kampa düzenlenen saldırıda onlarca insan hayatını kaybetti. ABD Başkanı Biden’ın açıklaması ise adeta skandalın kendisini gösterdi.

YAYINLAMA
Google News
Amerika’dan İsrail saldırısına skandal yorum: “Haberdarız, bilgi topluyoruz”…

Filistin Cumhurbaşkanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail rejiminin kasıtlı olarak sivilleri hedef aldığını aktardı. Saldırının ardından dünya çapında bir kınama korosuna katıldı.

Refah sınır kapısında sıcak temas: Mısır ile İsrail askerleri karşı karşıya geldiRefah sınır kapısında sıcak temas: Mısır ile İsrail askerleri karşı karşıya geldi

Filistin başkanlığı yaptığı açıklamada, İsrail güçlerini yerinden edilmiş insanların çadırlarını "kasıtlı olarak hedef almak" ile suçlayan Filistin başkanlığı yaptığı açıklamada,” İsrail işgal güçleri tarafından bu iğrenç katliamın tüm uluslararası meşruiyet kararlarına meydan okumadır " dedi.

Birleşmiş Milletler Filistin mülteci ajansı (UNRWA), sosyal medya üzerinden açıklamda bulundu. Ajans, açıklamada, Refah'tan gelen görüntülerin Gazze'nin "yeryüzündeki cehennem" olduğunun bir başka kanıtı olduğunu söyledi.

ekran-resmi-2024-05-27-18-46-48.png

AMERİKA’DAN YİNE SKANDAL AÇIKLAMA

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Refah çadır kentinde olan saldırılarına "derhal durdurmak zorunda" kararını verdi. Ancak İsrail’in yaptığı saldırılar büyük yankı topladı.

İsrail güvenli bölgeleri bombaladı! Filistinliler çadırlarında yanarak can verirken, onlar kutlama yaptı!İsrail güvenli bölgeleri bombaladı! Filistinliler çadırlarında yanarak can verirken, onlar kutlama yaptı!

Amerika’nın ise ne diyeceği merak ediliyordu. ABD, katliama göz yuman bir açıklamada bulundu. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, “haberdarız, bilgi topluyoruz” sözleriyle yetindi…

ekran-resmi-2024-05-27-18-46-10.png

0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Refah sınır kapısında sıcak temas: Mısır ile İsrail askerleri karşı karşıya geldi
Refah sınır kapısında sıcak temas: Mısır ile İsrail askerleri karşı karşıya geldi
Papua Yeni Gine'de kıyamet gibi olay! 2 bin kişi toprak altında kaldı
Papua Yeni Gine'de kıyamet gibi olay! 2 bin kişi toprak altında kaldı
İsrail için çember daralıyor: Uluslararası Adalet Divanı’ndan karar geldi…
İsrail için çember daralıyor: Uluslararası Adalet Divanı’ndan karar geldi…
BM'nin Srebrenitsa kararı sonrası, Sırbistan lideri gündem oldu!
BM'nin Srebrenitsa kararı sonrası, Sırbistan lideri gündem oldu!
Son Haberler
Amerika’dan İsrail saldırısına skandal yorum: “Haberdarız, bilgi topluyoruz”…
Amerika’dan İsrail saldırısına skandal yorum: “Haberdarız, bilgi topluyoruz”…
Şampiyon Galatasaray kasasını doldurdu! Galatasaray şampiyonluk geliri ne kadar
Şampiyon Galatasaray kasasını doldurdu! Galatasaray şampiyonluk geliri ne kadar
Gelir arttırma yöntemleri! Bunları yaparak pasif gelir sahibi olun
Gelir arttırma yöntemleri! Bunları yaparak pasif gelir sahibi olun
Pendik'te iki ayrı çöp konteynerlerde parçalanmış olarak bulunan cesedin kimliği belli oldu
Pendik'te iki ayrı çöp konteynerlerde parçalanmış olarak bulunan cesedin kimliği belli oldu
İçişleri Bakanlığından önemli duyuru! Kırmızı bültenle aranıyordular, İstanbul'da yakalandılar!
İçişleri Bakanlığından önemli duyuru! Kırmızı bültenle aranıyordular, İstanbul'da yakalandılar!
Reisi’nin tabutunda dikkat çeken detay! Sadece 2 tanesinde vardı
Reisi’nin tabutunda dikkat çeken detay! Sadece 2 tanesinde vardı
Çok Okunanlar
O burç sahipleri aman dikkat! 27 Mayıs 2024 Pazartesi burç yorumları nelerdir? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer...
O burç sahipleri aman dikkat! 27 Mayıs 2024 Pazartesi burç yorumları nelerdir? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer...
Vatandaşın cebine bayram ettirecek indirim! BİM 28 Mayıs 2024 Salı indirimli ürün listesini yayınladı
Vatandaşın cebine bayram ettirecek indirim! BİM 28 Mayıs 2024 Salı indirimli ürün listesini yayınladı
Yiyecek ve içecek malzemeleri hiç bu kadar ucuz olmamıştı! Tarım kredi market, indirimli yeni fiyat listesini yayınladı
Yiyecek ve içecek malzemeleri hiç bu kadar ucuz olmamıştı! Tarım kredi market, indirimli yeni fiyat listesini yayınladı
Bugün altın ne kadar, gram, çeyrek altın ne kadar, altın haftaya nasıl başladı? 27 Mayıs 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Bugün altın ne kadar, gram, çeyrek altın ne kadar, altın haftaya nasıl başladı? 27 Mayıs 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
İbrahim Reisi öldü! Bundan sonra ne olacak?
İbrahim Reisi öldü! Bundan sonra ne olacak?
İran Cumhurbaşkanı’nı taşıyan helikopter acil iniş yaptı: İbrahim Reisi’nin son durumu…
İran Cumhurbaşkanı’nı taşıyan helikopter acil iniş yaptı: İbrahim Reisi’nin son durumu…
Yorumlananlar
Bella Hadid, Cannes film festivaline damga vurdu, kırmızı halıda şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı
Bella Hadid, Cannes film festivaline damga vurdu, kırmızı halıda şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!