Amerika’dan İsrail saldırısına skandal yorum: “Haberdarız, bilgi topluyoruz”…

Filistin Cumhurbaşkanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail rejiminin kasıtlı olarak sivilleri hedef aldığını aktardı. Saldırının ardından dünya çapında bir kınama korosuna katıldı.

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Filistin başkanlığı yaptığı açıklamada, İsrail güçlerini yerinden edilmiş insanların çadırlarını "kasıtlı olarak hedef almak" ile suçlayan Filistin başkanlığı yaptığı açıklamada,” İsrail işgal güçleri tarafından bu iğrenç katliamın tüm uluslararası meşruiyet kararlarına meydan okumadır " dedi.

Birleşmiş Milletler Filistin mülteci ajansı (UNRWA), sosyal medya üzerinden açıklamda bulundu. Ajans, açıklamada, Refah'tan gelen görüntülerin Gazze'nin "yeryüzündeki cehennem" olduğunun bir başka kanıtı olduğunu söyledi.

AMERİKA’DAN YİNE SKANDAL AÇIKLAMA

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Refah çadır kentinde olan saldırılarına "derhal durdurmak zorunda" kararını verdi. Ancak İsrail’in yaptığı saldırılar büyük yankı topladı.

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Amerika’nın ise ne diyeceği merak ediliyordu. ABD, katliama göz yuman bir açıklamada bulundu. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, “haberdarız, bilgi topluyoruz” sözleriyle yetindi…