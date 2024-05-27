Refah sınır kapısında sıcak temas: Mısır ile İsrail askerleri karşı karşıya geldi

İsrail, Filistin’de zulmüne devam ediyor. Saldırıların dozu gitgide artıyor. Son olarak gece geç saatlerde İsrail, Refah çadırına bomba yağdırdı. İnsanlar diri diri can verirken, sınırda yeniden hareketlilik yaşandı.

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Refah sınır kapısında sıcak temas: Mısır ile İsrail askerleri karşı karşıya geldi

Gazze’nin güneyinde yer alan Refah Sınır Kapısı’nda hareketlilik yaşanıyor. Bölgedeki çadırlara yerleşen Filistinlilere bomba yağdıran İsrail, kadın çocuk demeden onlarca insanı katletti.

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Olayların üzerinden henüz bir gün geçmeden ise sınırda Mısır ile İsrail askerleri çatıştı. Bu çatışmada ise 1 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

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MISIR İLE İSRAİL ARASINDA GERİLİM

Refah sınır kapısında İsrail ile Mısır askeri karşı karşıya geldi. Bölgede gerilimin hiç bitmediği dakikalarda çatışma yaşandı. Sınır kapısının yakınında yaşanan çatışmada 1 Mısır askeri öldü.

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada iki ülke askerlerinin çatışmaya girdiği aktarıldı. Çatışma sonrasında 1 asker hayatını kaybetti. ÇAtışmanın nedeni ise iki ülke tarafından araştırılıyor.

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