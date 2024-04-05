Amerika’da Mart ayına ilişkin işsizlik verileri açıklandı: Piyasalar yakından takip etti…

Mart ayındaki işsizlik oranı, %3,9 Şubat ayındaki beklentilerin karşısında %3,8'e düştü. Geleneksel piyasalarda, ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemleri daha önceki kazançların bir kısmından vazgeçti. Ancak yine de mütevazı bir şekilde daha yüksek. 10 yıllık ABD Hazine getirisi 6,5 baz puan artarak %4,38'e yükseldi ve dolar endeksi %0,5 arttı.

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2024'e giren piyasalar, beş veya altı ABD'de fiyatlandırdı. Federal Rezerv faiz indirimleri Mart ayı kadar başlayacak. Ancak ekonomik veriler işbirliği yapmadı. Enflasyon aslında yılın ilk çeyreğinde bir miktar arttı ve istihdam büyümesi sağlam kaldı.

VERİLERE KARŞIN FAİZ İNDİRİMİ BEKLETİLİYOR

CME FedWatch Aracına göre, Mart açıkça faiz indirimi olmadan geldi. Bugünün rakamlarının önündeki yatırımcılar ilk faiz indirimi beklentilerini Haziran veya Temmuz'a taşıdı. Tüm yıl için toplamda sadece üç faiz indirimi bekleniyor ve bu bile çok fazla olabilir.

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Dün konuşan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, 2024'te faiz indirimi yapmama olasılığını öne sürdü. Onun sözleri, hisse senetlerinde keskin bir tersine dönmeye neden oldu. Bugünün rakamlarını takiben, takas ticareti, ilk faiz indirimi için beklentilerin Eylül ayına taşındığını gösterdi.

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Diğer rapor ayrıntılarını kontrol ederek, işgücüne katılım oranı %62,5'ten %62,7'ye yükseldi. İşgücüne dönen oldukça fazla sayıda insan olduğunu gösteriyor. Ortalama saatlik kazanç, beklentiler doğrultusunda Mart ayında %0,3 arttı ve Şubat ayındaki %0,2'den yükseldi. Yıllık bazda, ortalama saatlik kazanç Şubat ayındaki %4,3'ten %4,1 düşüşle %4,1 arttı.

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