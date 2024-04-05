Bakan Şimşek'ten açıklama: Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar doları buldu!

Şimşek, sosyal medya hesabından Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın mart ayı ihracat rakamlarını paylaşarak, '2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı' dedi.

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Bakan Şimşek'ten açıklama: Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar doları buldu!

Bakan Şimşek, '2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı' dedi.azine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığındaki yıllık iyileşmenin 14,3 milyar dolara ulaştığını belirterek "Bu yıl Orta Vadeli Program'da (OVP) öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın mart ayı ihracat rakamlarına ilişkin açıklamasını alıntılayarak paylaşım yaptı.

Bakan Şimşek'ten açıklama: Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar doları buldu!

Bu yılın ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşmenin 14,3 milyar dolara ulaştığına işaret eden Şimşek, "Bu yıl OVP'de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5'in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek'ten açıklama: Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar doları buldu!

Şimşek, büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacı ile artan dış kaynak girişinin makro finansal istikrarı güçlendirdiğini vurguladı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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