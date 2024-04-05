Elektrik faturasına dev indirim! 1634 liralık destekten yararlanın

Hükümet tarafından sağlanan çok sayıda kalemde destek ödemesi, dar gelirli ve hayatlarını idame ettirmede zorluk çeken kişilere sağlanır. PTT, devlet tarafından sağlanan çok sayıda sosyal yardımı ödemek için kullanılabilir. Ayrıca, devlet sosyal destekten yararlananlara çeşitli yardım seçenekleri sunabilir. Yeni düzenlemeler, aile destek ödemelerinden yararlanan bir hane veya birey, elektrik faturası desteği ve çocuk bileşeni desteğinden de otomatik olarak yararlanabilir. Bununla birlikte, EPDK, dar gelirli hanelere elektrik faturası adına destek sağlar.

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Elektrik Desteği

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, milyonlarca insanın hayatını yakından ilgilendiren değişiklikleri açıkladı. EPK, devletten elektrik faturası desteği alan bireylerin faturalarını kat be kat azaltacak yeni bir destek açıklaması açıkladı. Sosyal yardım olarak elektrik desteği alan hanelere ek olarak, faturalarında daha fazla düşüş uygulanacak. Yıllık güvence bedeli ödemelerinden muaf olacak.

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İhtiyaç sahibi hanelerin, ister kirada olsun ister kendi evinde olsun, elektrik desteğinden yararlanan kişilerden kesilmeyecek olan güvence desteği sayesinde ayda yüzlerce lira kazanç sağlayacağı tahmin ediliyor. EPDK desteği, hanede kullanılan elektriğin tüketim miktarına göre değişkenlik göstereceği için artık kesintiler 681 TL ile 1634 TL arasında olmayacak.