Elektrik faturasına dev indirim! 1634 liralık destekten yararlanın

PTT, devlet tarafından sağlanan çok sayıda sosyal yardımı ödemek için kullanılabilir. Ayrıca, devlet sosyal destekten yararlananlara çeşitli yardım seçenekleri sunabilir.

YAYINLAMA
Google News
Elektrik faturasına dev indirim! 1634 liralık destekten yararlanın

Hükümet tarafından sağlanan çok sayıda kalemde destek ödemesi, dar gelirli ve hayatlarını idame ettirmede zorluk çeken kişilere sağlanır. PTT, devlet tarafından sağlanan çok sayıda sosyal yardımı ödemek için kullanılabilir. Ayrıca, devlet sosyal destekten yararlananlara çeşitli yardım seçenekleri sunabilir. Yeni düzenlemeler, aile destek ödemelerinden yararlanan bir hane veya birey, elektrik faturası desteği ve çocuk bileşeni desteğinden de otomatik olarak yararlanabilir. Bununla birlikte, EPDK, dar gelirli hanelere elektrik faturası adına destek sağlar.

Kredi kartı olan yandı! Bütün şartlar değiştiKredi kartı olan yandı! Bütün şartlar değişti

PTT’den emekli maaşı alanlar dikkat! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor!PTT’den emekli maaşı alanlar dikkat! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor!

Elinizi çabuk tutun! O banka faizsiz kredi verecekElinizi çabuk tutun! O banka faizsiz kredi verecek

Elektrik Desteği

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, milyonlarca insanın hayatını yakından ilgilendiren değişiklikleri açıkladı. EPK, devletten elektrik faturası desteği alan bireylerin faturalarını kat be kat azaltacak yeni bir destek açıklaması açıkladı. Sosyal yardım olarak elektrik desteği alan hanelere ek olarak, faturalarında daha fazla düşüş uygulanacak. Yıllık güvence bedeli ödemelerinden muaf olacak.

İhtiyaç sahibi hanelerin, ister kirada olsun ister kendi evinde olsun, elektrik desteğinden yararlanan kişilerden kesilmeyecek olan güvence desteği sayesinde ayda yüzlerce lira kazanç sağlayacağı tahmin ediliyor. EPDK desteği, hanede kullanılan elektriğin tüketim miktarına göre değişkenlik göstereceği için artık kesintiler 681 TL ile 1634 TL arasında olmayacak.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
SGK onay verdi! O kişilere para desteği resmileşti
SGK onay verdi! O kişilere para desteği resmileşti
Bakan Şimşek'ten açıklama: Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar doları buldu!
Bakan Şimşek'ten açıklama: Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar doları buldu!
Merkez Bankası, Mart ayı enflasyonunu değerlendirdi: Yükselişin sebebi belli oldu!
Merkez Bankası, Mart ayı enflasyonunu değerlendirdi: Yükselişin sebebi belli oldu!
Kredi kartı olan yandı! Bütün şartlar değişti
Kredi kartı olan yandı! Bütün şartlar değişti
Son Haberler
Başvurular başladı: Polis Akademisi Başkanlığı 7.500 öğrenci alımı yapacak!
Başvurular başladı: Polis Akademisi Başkanlığı 7.500 öğrenci alımı yapacak!
Evlilik kredisi başvuruları kabul edilen 2 bin 321 çiftten 141’inin eğitimleri başladı
Evlilik kredisi başvuruları kabul edilen 2 bin 321 çiftten 141’inin eğitimleri başladı
Mossad’a bilgi sızdıran hücreyle ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı!
Mossad’a bilgi sızdıran hücreyle ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı!
Ramazan Bayramına günler kala, havalimanları doldu taştı!
Ramazan Bayramına günler kala, havalimanları doldu taştı!
PTT’den emekli maaşı alanlar dikkat! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor!
PTT’den emekli maaşı alanlar dikkat! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor!
Ticaret Bakanlığı, açıkladı! Türkiye'nin Mart ayı ihracat rakamları belli oldu!
Ticaret Bakanlığı, açıkladı! Türkiye'nin Mart ayı ihracat rakamları belli oldu!
Çok Okunanlar
5 Nisan 2024 Cuma günlük burç yorumları | Başak evlilik için büyük sürprize hazır ol, Balık Eşinizle sorun yaşayabilirsiniz
5 Nisan 2024 Cuma günlük burç yorumları | Başak evlilik için büyük sürprize hazır ol, Balık Eşinizle sorun yaşayabilirsiniz
Son dakika! MİT'ten başarılı operasyon: Vahide Atalay etkisiz hale getirildi!
Son dakika! MİT'ten başarılı operasyon: Vahide Atalay etkisiz hale getirildi!
Elektrik faturasına dev indirim! 1634 liralık destekten yararlanın
Elektrik faturasına dev indirim! 1634 liralık destekten yararlanın
SGK onay verdi! O kişilere para desteği resmileşti
SGK onay verdi! O kişilere para desteği resmileşti
Türkiye, 16 tır insani yardımı daha Gazze’ye ulaştıracak!
Türkiye, 16 tır insani yardımı daha Gazze’ye ulaştıracak!
TÜİK, enflasyon ile beraber ÜFE verilerini de paylaştı: İşte rakamlar…
TÜİK, enflasyon ile beraber ÜFE verilerini de paylaştı: İşte rakamlar…
Yorumlananlar
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
AK Parti MYK’da detaylar belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mağlubiyetini iki nedene bağlıyor…
AK Parti MYK’da detaylar belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mağlubiyetini iki nedene bağlıyor…
Son dakika! Mart enflasyon rakamları açıklandı!
Son dakika! Mart enflasyon rakamları açıklandı!