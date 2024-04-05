SGK onay verdi! O kişilere para desteği resmileşti

2024 yılında engelli maaşlarında yapılan önemli artışlar, engelli bireyleri ve ailelerini olumlu yönde etkileyecektir. Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip olanlar için aylık ödemeler 874 TL'den 2.797 TL'ye yükseldi. Yüzde 70 ve üzeri engelli oranına sahip olanlar için ise aylık ödemeler 2.811 TL'den 4.196 TL'ye yükseldi.

Bu artış, engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini iyileştirmek için yapılmıştır. Yüzde kırk ve üzeri engelli raporu bulunan bireylere engelli aylığı doğrudan finansal destek sağlar. Bu ödemeler, günlük yaşam giderlerini karşılamak ve daha özgür bir yaşam sürmek için önemli bir yardımcıdır.

Sosyal yardımlar, ailelerin mali durumuna ilişkin belirli bir gelir şartına bağlıdır.. Sosyal yardım alabilmek için hanenin aylık geliri net asgari ücretin üçte birinden az olmalıdır. Bu kriter, gerçekten ihtiyaç sahibi aileler ve kişilere yardım ulaşmasını sağlamak için konulmuştur.

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Devlet, engelli bireyleri sosyal güvence altına almayı ve ekonomik yardım sağlamayı amaçlayan önemli bir yardım programı olan engelli maaşlarına sahiptir. Türkiye'de engelli maaşı alabilmek için belirli şartlara uymak gerekir.

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Engelli maaşı talep etmek için önce bir sağlık kurulu raporu almak gerekir. Bu raporda bireyin engellilik düzeyi ve oranı belirtilir. %40 ve üzeri engelli maaşı için gereklidir.

Gelir şartı, engelli maaşı alabilmek için bir gerekliliktir. Başvuruda bulunan kişinin veya ailesinin geliri belirli bir limitin altında olmalıdır. Aile üyelerinin toplam geliri, net asgari ücretin üçte birinden az olmalıdır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, engelli maaşı başvurularının yapıldığı yerdir. İlgili vakfa şahsen başvurmak ve gerekli belgeleri sunmak gerekir.

Başvuru Yapmak İçin Engelli Maaşı İçin Gerekli Belgeler Şunlardır:

- Nüfus cüzdanı kopyası

- Engellilik durumunu gösteren Sağlık Kurulu Raporunun onaylı bir kopyası

-İkametgah kayıtları

-Gelir belgeleri (maaş bordroları, kira geliri vb.)

-Başvuracak kişinin eşi ve varsa çocuklarının nüfus kayıt örneği

Başvuru sürecinde engelli bireylerin veya yakınlarının bu temel belgeleri sunmaları gerekir.