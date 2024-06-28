Amerika’da enflasyon soğuyor: İşte paylaşılan rakamlar…

Çok kritik bir enflasyon verisi Amerika’dan geldi. 2024 yılının ilk iki ayında soğuyan enflasyon bir miktar sonrasında yükselmişti. Ancak Mayıs ayı itibarıyla yeniden düşüş yaptığı görüldü.

YAYINLAMA
Google News
Amerika’da enflasyon soğuyor: İşte paylaşılan rakamlar…

Federal Rezerv için önemli bir ekonomik veri Cuma günü paylaşıldı. Mayıs ayında enflasyonun üç yıldan fazla bir süredir en düşük yıllık oranına yavaşladığını gösterdi.

Deposunu fullemeyen kalmasın! Akaryakıta çifte zam geliyor!Deposunu fullemeyen kalmasın! Akaryakıta çifte zam geliyor!

Ticaret Departmanı raporuna göre, temel kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ay için sadece mevsimsellikten arındırılmış %0,1 arttı ve bir yıl öncesine göre %2,6 arttı, ikinci sayı Nisan seviyesinden 0,2 puan düştü.

ekran-resmi-2024-06-28-19-19-25.png

ENFLASYON 2022’DEN BU YANA DÜŞÜYOR

ABD enflasyonu 2022 yılının Haziran ayında resmi rakamlara göre yüzde 7,1 ile zirve yapmıştı. Bu zirvenin ardından kademeli şekilde geri çekilme yaşandı. Asıl düşüş 2023 Nisan ayından sonra oldu. Fed her ne kadar temkinli olsa da diğer ülkelere göre düşüş daha iyimser tablo çizdi.

Erdoğan müjdeyi verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği geliyor!Erdoğan müjdeyi verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği geliyor!

SON RAKAMLAR PİYASA BEKLENTİSİNİ KARŞILADI

Enflasyon, Dow Jones tahminleriyle uyumluydu. Mayıs, bu ekonomik döngüde enflasyonun Fed'in %2 hedefini aştığı ilk sefer olan Mart 2021'den bu yana en düşük yıllık oran oldu.

Gıda ve enerji de dahil olmak üzere, manşet enflasyonu ayda sabit kaldı ve ayrıca yıllık bazda %2,6 arttı. Bu okumalar da beklentiler doğrultusundaydı.

Enflasyon rakamları dışında, Ekonomik Analiz Bürosu raporu, kişisel gelirin %0,4'lük tahminden daha güçlü bir şekilde ayda %0,5 arttığını gösterdi. Ancak tüketici harcamaları %0,2 artarak %0,3 tahmininden daha zayıftı.

EPDK duyurdu! 1 Temmuz'dan itibaren elektriğe yüzde 38 zam geliyor!EPDK duyurdu! 1 Temmuz'dan itibaren elektriğe yüzde 38 zam geliyor!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Deposunu fullemeyen kalmasın! Akaryakıta çifte zam geliyor!
Deposunu fullemeyen kalmasın! Akaryakıta çifte zam geliyor!
Erdoğan müjdeyi verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği geliyor!
Erdoğan müjdeyi verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği geliyor!
EPDK duyurdu! 1 Temmuz'dan itibaren elektriğe yüzde 38 zam geliyor!
EPDK duyurdu! 1 Temmuz'dan itibaren elektriğe yüzde 38 zam geliyor!
IBAN’a para gönderirken bunu yapın! Yoksa ceza ödeyebilirsiniz
IBAN’a para gönderirken bunu yapın! Yoksa ceza ödeyebilirsiniz
Son Haberler
Amerika’da enflasyon soğuyor: İşte paylaşılan rakamlar…
Amerika’da enflasyon soğuyor: İşte paylaşılan rakamlar…
İYİ Parti'den bir istifa daha! Sevin Çağlayan partisinden istifa etti!
İYİ Parti'den bir istifa daha! Sevin Çağlayan partisinden istifa etti!
Ata Emre Akman, cinayetinde flaş gelişme! Cinayeti zanlısının daha önce işlediği 6 suçtan 3'nün babasının imam nikahlı karısı ile ilgili çıktı
Ata Emre Akman, cinayetinde flaş gelişme! Cinayeti zanlısının daha önce işlediği 6 suçtan 3'nün babasının imam nikahlı karısı ile ilgili çıktı
106 günlük firar son buldu! ABD'de yakalanan Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur iade mi ediliyor?
106 günlük firar son buldu! ABD'de yakalanan Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur iade mi ediliyor?
ING beklenen krediyi duyurdu! Borç kapatma kredisi verilecek
ING beklenen krediyi duyurdu! Borç kapatma kredisi verilecek
Temmuz’da memur ne kadar zam alacak? Emekli ve memur zam oranı
Temmuz’da memur ne kadar zam alacak? Emekli ve memur zam oranı
Çok Okunanlar
Uçak varken terk edin! 28 Haziran 2024 Cuma tüm gazete manşetleri
Uçak varken terk edin! 28 Haziran 2024 Cuma tüm gazete manşetleri
Son dakika! Meteorolojiden sıcak, yağmur ve fırtına uyarısı | 28 Haziran 2024 Cuma tüm ülke geneli hava durumu
Son dakika! Meteorolojiden sıcak, yağmur ve fırtına uyarısı | 28 Haziran 2024 Cuma tüm ülke geneli hava durumu
Altın düşer mi, çıkar mı? Bugün 0.25, 0.50 gram, 1 gram, çeyrek ve ons altın ne kadar? 28 Haziran 2024 Cuma güncel tüm altın fiyatları
Altın düşer mi, çıkar mı? Bugün 0.25, 0.50 gram, 1 gram, çeyrek ve ons altın ne kadar? 28 Haziran 2024 Cuma güncel tüm altın fiyatları
Son dakika! Bakan Şimşek'ten önemli açıklama: 3 yıl sonra Gri listeden çıktık!
Son dakika! Bakan Şimşek'ten önemli açıklama: 3 yıl sonra Gri listeden çıktık!
Kredi arayana müjde! 4 banka kredi veriyor
Kredi arayana müjde! 4 banka kredi veriyor
Kredi kartları için yeni limit kararı! 1 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe giriyor
Kredi kartları için yeni limit kararı! 1 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe giriyor
Yorumlananlar
Altın bugün kaç TL, 0.50 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar? 27 Haziran 2024 güncel tüm altın fiyatları
Altın bugün kaç TL, 0.50 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar? 27 Haziran 2024 güncel tüm altın fiyatları
Survivor bitti, kavga başladı! Survivor Nagihan ve Yunus Emre mahkemelik oldu
Survivor bitti, kavga başladı! Survivor Nagihan ve Yunus Emre mahkemelik oldu