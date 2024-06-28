Amerika’da enflasyon soğuyor: İşte paylaşılan rakamlar…

Federal Rezerv için önemli bir ekonomik veri Cuma günü paylaşıldı. Mayıs ayında enflasyonun üç yıldan fazla bir süredir en düşük yıllık oranına yavaşladığını gösterdi.

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Ticaret Departmanı raporuna göre, temel kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ay için sadece mevsimsellikten arındırılmış %0,1 arttı ve bir yıl öncesine göre %2,6 arttı, ikinci sayı Nisan seviyesinden 0,2 puan düştü.

ENFLASYON 2022’DEN BU YANA DÜŞÜYOR

ABD enflasyonu 2022 yılının Haziran ayında resmi rakamlara göre yüzde 7,1 ile zirve yapmıştı. Bu zirvenin ardından kademeli şekilde geri çekilme yaşandı. Asıl düşüş 2023 Nisan ayından sonra oldu. Fed her ne kadar temkinli olsa da diğer ülkelere göre düşüş daha iyimser tablo çizdi.

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SON RAKAMLAR PİYASA BEKLENTİSİNİ KARŞILADI

Enflasyon, Dow Jones tahminleriyle uyumluydu. Mayıs, bu ekonomik döngüde enflasyonun Fed'in %2 hedefini aştığı ilk sefer olan Mart 2021'den bu yana en düşük yıllık oran oldu.

Gıda ve enerji de dahil olmak üzere, manşet enflasyonu ayda sabit kaldı ve ayrıca yıllık bazda %2,6 arttı. Bu okumalar da beklentiler doğrultusundaydı.

Enflasyon rakamları dışında, Ekonomik Analiz Bürosu raporu, kişisel gelirin %0,4'lük tahminden daha güçlü bir şekilde ayda %0,5 arttığını gösterdi. Ancak tüketici harcamaları %0,2 artarak %0,3 tahmininden daha zayıftı.

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