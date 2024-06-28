Deposunu fullemeyen kalmasın! Akaryakıta çifte zam geliyor!

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, dinmiyor bu gece yarısından itibaren benzin ve motorine 13 kuruş zam gelecek.

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Deposunu fullemeyen kalmasın! Akaryakıta çifte zam geliyor!

Brent petrol fiyatlarında dalganlanma durmuyor, bu gece yarısından itibaren benzin ve motorine 13 kuruş zam gelecek.

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorine 13 kuruş zam gelecek.Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Deposunu fullemeyen kalmasın! Akaryakıta çifte zam geliyor!

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Benzin ve motorine 13 kuruş zam geldi.

Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren (29 Haziran 2024) pompaya yansıyacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.34 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 42.26 liradan satılıyor.

Deposunu fullemeyen kalmasın! Akaryakıta çifte zam geliyor!

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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