Amasya‘da dehşet dakikalar: Gözü dönen kayınpeder, kızı ve damadına av tüfeğiyle ateş etti!

Amasya‘da, dehşet dakikalar yaşandı. İddiaya göre kendi rızası alınmayan kayınpeder, evlenme kararı alan kızı ve damadına av tüfeğiyle ateş ederek, damadının ölümüne kızının ise yaralanmasına neden oldu.

Amasya’da Şengül ailesinin kızı İnci Eser iddiaya göre ailesinin rızası olmadan bir ay önce kaçarak Halil Eser ile evlendi. Baba Dursun Şengül, merkeze bağlı Yıldız köyündeki bir akaryakıt istasyonunda saat 09.50 sıralarında kızı İnci Eser ve damadı Halil Eser ile karşılaştı.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ!

Aralarında çıkan tartışmada Dursun Şengül, otomobil içince bulunan damadı Halil Eser ve kızı İnci Eser’e av tüfeği ile 2 el ateş etti. Damadı Halil Eser olay yerinde hayatını kaybetti, kızı İnci Eser ise kolundan yaralandı.

Olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen damadın yakınları sinir krizi geçirdi. Halil Eser’in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAYINPEDER GÖZALTINA ALINDI

Otomobili ile olay yerinden uzaklaşan Dursun Şengül, jandarma ekipleri tarafından suç aleti ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika! Muğla Marmaris'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesi basına konuştu, ''NATO ile İsrail Filistin noktasında istediğimizi alamadık, görüşmeler sürecek...''

Duyduklarınıza inanamayacaksınız! Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında inanılması güç iddialar!