Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesi basına konuştu, ''NATO ile İsrail Filistin noktasında istediğimizi alamadık, görüşmeler sürecek...''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için ABD'ye gidiyor. Erdoğan, ziyaret öncesi basına konuştu, ''NATO ile İsrail Filistin noktasında istediğimizi alamadık, görüşmeler sürecek...''

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesi basına konuştu, ''NATO ile İsrail Filistin noktasında istediğimizi alamadık, görüşmeler sürecek...''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için ABD'ye gidiyor. Erdoğan, ziyaret öncesi basına konuştu, ''NATO ile İsrail Filistin noktasında istediğimizi alamadık, görüşmeler sürecek...''

Erdoğan, "Özellikle NATO ile İsrail Filistin noktasında istediğimizi alabilmiş değiliz. Burada Dışişleri ve Milli Savunma Bakanımızın görüşmeleri var. Kendilerini uyaracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için ABD'ye gidiyor. Zirvedeki ortak oturumlarda üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bir araya gelecek olan Erdoğan, ikili görüşmeler de yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi basına konuştu, ''NATO ile İsrail Filistin noktasında istediğimizi alamadık, görüşmeler sürecek...''

ABD ziyareti öncesi Esenboğa Havalima'nında açıklama yaan Erdoğan şunları söyledi:

Zirveden beklentimiz milli güvenlik hassasiyetleri gözeten ittifakı gözeten neticelerin elde edilmesi. Savunma sanayideki engellerin kaldırılması mühimdir. Görüşmelerde dünyada artan terör tehlikesine dikkat çekeceğiz.NATO'nun gayretlerinin artırılmasının gerektiğinin altını çizeceğiz. Ukrayna'da NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi için ilkeli duruşumuzu sürdürüyoruz. Silahların konuştuğu her gün bizim ne kadar isabetli bir yerde durduğumuzu göstermekte.

SORU CEVAP

Şuşa'da gerçekleşen zirveye Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'nin katılması. İsrail'in GKRY'ni üs olarak kullanması.
Azerbaycan'ın yaklaşımı bizimle aynı noktaya gelmiştir. Bundan sonraki süreçte bizler Kuzey Kıbrıs'ı tam üye olarak nasıl taşırız, bunun gayreti içindeyiz.

*NATO Liderler Zirvesi'nden beklentiniz nedir?

NATO'nun ilk beş ülkesinden bir tanesiyiz. Mali destek ve güç katma noktasında söylüyorum.

*Gazze'de kalıcı ateşkes için Katar görüşmeleri devam ediyor. Son durum nedir?

Doha'da süreci takip ediyoruz. İnşallah kısa zamanda neticeyi alırız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi basına konuştu, ''NATO ile İsrail Filistin noktasında istediğimizi alamadık, görüşmeler sürecek...''

NATO ZİRVESİ İÇİN ABD'YE GİDİYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için ABD'nin başkenti Washington'a gidiyor.

Zirvenin ilk günü olan 9 Temmuz’da 75’inci yıl anma programı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu programda yer alacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü, 32 üyeli ittifakın devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak. Aynı günün akşamında liderler ve eşleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray’da vereceği akşam yemeğinde buluşacak.

Liderler, Perşembe günü NATO-Ukrayna Konsey toplantısı için aynı masa etrafında bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı, zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirecek.

Erdoğan’ın İsrail'in Gazze'deki katliamının durdurulması için atılacak adımları da gündeme getirmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı, Washington’dan ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenleyecek.

ÜYE ÜLKELER SAVUNMA TEDBİRLERİNİ GÖRÜŞECEK

NATO’nun bu yılki zirvesinde ittifak üyeleri güvenlik konusunu ele alacak. Soğuk savaştan bu yana dünyanın en büyük güvenlik sınamalarından geçtiği bu dönemde üye ülkeler savunma tedbirlerini görüşecek.

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından zirve ile ilgili paylaşım yaptı.

NATO’nun 75’inci kuruluş yıl dönümüne tekabül eden zirvede; İttifak coğrafyasına yönelik meydan okumalar ve riskler karşısında teşkilatın, caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri ile Ukrayna’daki durum ve bu ülkeye yönelik destek hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Terörle mücadele konusunda atılan adımlar da zirve gündeminde yer alacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi basına konuştu, ''NATO ile İsrail Filistin noktasında istediğimizi alamadık, görüşmeler sürecek...''

NATO’nun Asya-Pasifik bölgesindeki ortakları Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda’nın liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı ve Avrupa Birliği temsilcileri de ilgili oturumlara iştirak edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, zirve marjında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri öngörülmektedir.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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