Son dakika! Muğla Marmaris'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Son dakika! Muğla'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! AFAD duyurdu: saat: 12.11'de merkez üssü Marmaris olan, derinliği 6, 89 kilometrede 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Son dakika! Muğla Marmaris'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Son dakika! Muğla'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! AFAD duyurdu: saat: 12.11'de merkez üssü Marmaris olan, derinliği 6, 89 kilometrede 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

Yerlikaya şu ifadeleri kaydetti:

Muğla ili Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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