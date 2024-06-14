Aman dikkat! Uzmanlar uyardı: Kurban etinizi zehir etmeyin!

Kurban Bayramına sayılı günler kala, kurbanlıkların nasıl kesilip muhafaza edilmesi gerektiği, uzmanlar tarafından açıklandı.

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Aman dikkat! Uzmanlar uyardı: Kurban etinizi zehir etmeyin!

Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte kurban etlerinin kesildikten sonra nasıl muhafaza edilmesi gerektiği konusundan uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye başladı.Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Muhsin Öztürk, Kurban Bayramına özel etlerin nasıl muhafaza edileceği konusunda çeşitli uyarılarda bulunurken, dağıtılacak etlerin kesinlikle poşetlenmemesi gerektiğini vurguladı.

Aman dikkat! Uzmanlar uyardı: Kurban etinizi zehir etmeyin!

"DİNLENDİRME SAATİ EN AZ 5-6 OLMALI "

Dr. Muhsin Öztürk, "Kurban olarak kesilen sığır, koyun ve diğer hayvanların etlerin sıcaklığı, 30 derecenin üzerindedir. Hemen hemen bizim vücut ısımıza yakın olan sıcak etin soğutulması gerekir. Neden? Çünkü o ısıda mikroorganizmalar hızlı ürüyor. Mikroorganizmaların optimum üreme ısısı 37'dir. O yüzden etlerin dinlendirilmesi 15-20 derecelik ısı ortamında yapılmalıdır. Bu yüzden; klima açılan ortamda ya da soğutma tertibatı olan mezbahada bekletebilirler. En az 5-6 saat dinlendirilmelidir. Böylece doğranması ve pişmesi de kolay olacaktır. Lezzetini de muhafaza edecektir" açıklamasında bulundu.

Aman dikkat! Uzmanlar uyardı: Kurban etinizi zehir etmeyin!

"HEMEN TÜKETİLMEMELİ"

Dinlendirilen etin buzdolabına alınması gerektiğini ifade eden Dr. Öztürk, "Hemen tüketilmemelidir. İhtiyaca göre porsiyonlanan etlerden verilecekleri öncelikle dağıtın. Kendi ihtiyacınızı da belirledikten sonra etleri muhakkak soğuk ortama alın. Buzdolabı ısısı +4 derecedir. Uzun süre muhafaza edilecekleri ise -18 derecede dondurarak saklayın. Kavurma yapma gibi eti muhafaza etme yöntemlerini de uygulayabilirsiniz" şeklinde konuştu

."ETLERİ NAKİL EDERKEN SOĞUTUCU TERMOS KULLANIN"

Dr. Öztürk, "Dinlendirilen etin uygun şartlarda, parçalanması, dağıtılması ve tüketime sunulması gerekir. Dağıtılırken özellikle şuna dikkat edin; genellikle etler paylanır ve poşetlere koyularak taşınır, dağıtılır. Etler uzun süre poşetlerde kalmamalıdır. Uygun kaplara ya da termosa konularak dağıtılması doğrudur. Böylece etler mikroorganizmalarla kontamine yani bulaşma olmaz, temiz olur. Şu anda 30 derecenin üstünde sıcaklıkları yaşıyoruz. Bu sıcaklarda etin poşette 1-2 saat kalması bile bozulması için yeterli olacaktır. Şu şikâyetler bize çok geliyor; ‘kurbanı kestirdik, etimizi aldık ve çok hızlı sürede eve geldik ama et yeşillenmiş, kokusu da değişmiş.' Bu yüzden bu sıcaklarda yarım saati, 1 saati hafife almayın. Hiç bekletmeden etleri soğutucu termosta taşıyın" açıklaması yaptı.

Aman dikkat! Uzmanlar uyardı: Kurban etinizi zehir etmeyin!

"MUTLAKA ELDİVEN TAKIN"

Etlere temas ederken de hijyen kurallarının çok önemli olduğuna değinen Dr. Öztürk, "Ellerde eldiven kullanılması önemli. Çünkü etteki parazitler, mikroorganizmalar deride çeşitli iltihaplanmalara neden olabiliyor. Etler serin yerde parçalanmalıdır. Mümkünse klimayı açın. Parçalanan etleri derhal buzdolabına alın. Etleri buzdolabına koyarken üst üste yığmayın. Hepsini soğuk havayı alacak şekilde yerleştirin" diyerek sözlerini tamamladı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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