Aman dikkat! Hastaneler dolup taştı: Doktor, o “riskli gruplar kendini korusun” dedi…

Türkiye genelinde, kış hastalıkları çoğaldı. Özellikle de covid-19 sonrasında gribal hastalıkların bulaşıcılığı daha kolay hale geldi. Hastalıklar ise insan vücudunda kalıcı hale geldi.

Uzmanlar ise, yaşanan hastalıklardan sonra peş peşe açıklamalarda bulundu. Riskli grubu açıklayan bir doktor uyarırken, bir başka doktor ise yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu aktardı.

YOĞUN BAKIMDA YER KALMADI

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuğhan Utku, vatandaşı uyardı. Hastanelerde doluluk oranı kritik seviyelere geldi. Hatta Prof. Dr. Utku’nun aktardığına göre, hastanelerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.

Yoğun bakım ünitelerinin dolmasından dolayı doktorlar, planlı ameliyatları iptal etmek zorunda kalıyor. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuğhan Utku,

“Bu mevsimde yoğun bakım talepleri her zaman artar. Yoğun bakımlarda kabaca yüzde 65-70 civarında seyreder doluluklar olağan dönemlerde. Şu anda bu oranın yüzde 100'ler civarında olduğunu öngörüyoruz.

Tek başına Kovid olan da var, influenza olanlar da, farklı virüsler de ya da bunların bir arada olduğu hasta grupları da var; ama gerçekten çok alışmadığımız bulgularla seyreden ya da alıştığımız bulguların sıralamasının değiştiği, bazılarının çok baskın olduğu farklı farklı enfeksiyon tipleriyle karşılaşıyoruz.”

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DOKTOR, VARYANTA KARŞI UYARDI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeliği görevinde de bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, covid-19 varyantı konusunda uyardı.

Dönemsel hastalıkların koronavirüs ile beraber varyant olarak karşımıza çıktığını söyleyen doktor Selam Metintaş, riskli grupları uyardı;

“Virüsler ancak laboratuvarda sürüntü örneğiyle ayrılabilir. Ancak tedavileri açısından bir farklılık yoktur. Hasta takibinin yapılması, istirahat edilmesi ve bol sulu gıdanın alınması gerekir.

Ateş yüksekliğinin devam etmesi, solunum sıkıntısının başlamasıyla hastalar sağlık kuruluşlarına başvurulmalı. Covid-19 aşılarıyla ilgili çok yaygın 'infodemi' dediğimiz hatalı bilgiler var. Bunların gerçekle bir ilişkisi yoktur. Dünya Sağlık Örgütü bununla ilgili çalışmalar yaptı. Aşısı eksik olanların aşılarını tamamlatmalarında da fayda var.”