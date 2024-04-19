Altını kimse tutamıyor: Rekor üstüne rekor kırarken, yatırımcı yeni alım için doğru sinyali bekliyor…

2024 senesinde ons adeta altın çağını yaşıyor. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında ciddi ivme kazanan değerli metal yatırımcısına daha fazla kazandırıyor. İç piyasa güvenli liman konumunu koryan altın ilgisini henüz kaybetmedi.

Kripto yatırımcısı bu anı bekliyor

YATIRIMCI DOĞRU YERDEN ALIM YAPMAK İSTİYOR

Altının yükselişinden faydalanan küçük yatırımcının yüzü güldü. Ancak yeniden giriş yapmak isteyenler ise doğru yeri bekliyor. Ekonomist ve uzmanlar altının bir düzeltme içinde olabileceğini her defasında hatırlatıyor.

MEMİŞ’TEN ALTIN GİBİ TAVSİYE

Para Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş, alım bekleyenlere seslendi. Gram altın almak için doğru seviyeler ons altın üzerinden takip edilmesi gerektiğini vurguladı. İslam Memiş,

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“Ons altında artık bu yıl sonuna kadar 2600 dolar seviyesi önü kırıldıktan sonra yükselişler 3000 dolar seviyesine kadar devam edebilir. Ons altında 2250 dolar beklentim olduğu için gram altın da haliyle gerileyecek.

İlk etapta 2500 lira seviyesi devamında 2450 lira seviyesine kadar gerileyebilir. Ons altın 2300 dolar altına düştüğünde gram altın yatırımcısı kademeli alımına başlayabilir.”

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