Altında ne oluyor? Fiyat düşecek mi, yoksa yükselecek mi? Uzman isim tekrardan yatırımcıya seslendi…

Gram altın fiyatıyla yeniden yatırımcısının yüzünü güldürdü. Serbest piyasada neredeyse 2.100 lira seviyesine kadar geldi. Yılın henüz ikinci ayı olmasına rağmen altındaki güçlü alan kendini belli etti.

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20 Şubat Salı günü serbest piyasada gram altın tam olarak 2.088 liraya ulaştı. Bu da yeni rekorlara işaret ettiğini gösteriyor.

ALTIN UZMANI’NDAN ONS VE GRAM YORUMU

Para Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş, son birkaç gündür yaşanan hareketliliğe dikkat çekti. Memiş yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Ons altın tarafında baskılanma ve belirsizlikler hala devam ediyor. 1950-2050 dolar geniş bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Şu an ortalarda fiyatlanıyor. Ons altın 2058-2060 dolar denemeleri yapacaktır ama önemli olan 2058 dolar seviyesi üzerinde kapanışlar gerçekleşecek mi?”

GRAM ALTIN REKOR KIRIYOR

“Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 2088 liraya kadar yükselerek haftaya rekor kırarak başladı. Gram altın TL fiyatındaki yol haritamız 2070 TL seviyesini gördükten sonra 2090 lira seviyesini göreceğiz.

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Şimdi 2050-2090 lira aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Altınım var satayım mı diyenler satmamalı. 2150 lira seviyelerinden de alınmalı mı, evet alınmalı.”

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