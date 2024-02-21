Altında ne oluyor? Fiyat düşecek mi, yoksa yükselecek mi? Uzman isim tekrardan yatırımcıya seslendi…

Piyasalar haftaya oldukça hareketli başladı. Haftanın ikinci işlem günüde geride kalırken, gözler borsa, emtia ve dijital varlıklarda oldu. Altın yatırımcısı ise, yine sabırlı bir şekilde bekliyor. Altın uzmanı son yaşanan gelişmeleri değerlendirdi…

YAYINLAMA
Google News
Altında ne oluyor? Fiyat düşecek mi, yoksa yükselecek mi? Uzman isim tekrardan yatırımcıya seslendi…

Gram altın fiyatıyla yeniden yatırımcısının yüzünü güldürdü. Serbest piyasada neredeyse 2.100 lira seviyesine kadar geldi. Yılın henüz ikinci ayı olmasına rağmen altındaki güçlü alan kendini belli etti.

Hakan Kara yazdı: Borsa İstanbul neden yükseliyor? İşte sebebi…Hakan Kara yazdı: Borsa İstanbul neden yükseliyor? İşte sebebi…

20 Şubat Salı günü serbest piyasada gram altın tam olarak 2.088 liraya ulaştı. Bu da yeni rekorlara işaret ettiğini gösteriyor.

ALTIN UZMANI’NDAN ONS VE GRAM YORUMU

Para Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş, son birkaç gündür yaşanan hareketliliğe dikkat çekti. Memiş yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Ons altın tarafında baskılanma ve belirsizlikler hala devam ediyor. 1950-2050 dolar geniş bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Şu an ortalarda fiyatlanıyor. Ons altın 2058-2060 dolar denemeleri yapacaktır ama önemli olan 2058 dolar seviyesi üzerinde kapanışlar gerçekleşecek mi?”

GRAM ALTIN REKOR KIRIYOR

“Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 2088 liraya kadar yükselerek haftaya rekor kırarak başladı. Gram altın TL fiyatındaki yol haritamız 2070 TL seviyesini gördükten sonra 2090 lira seviyesini göreceğiz.

Şimdi 2050-2090 lira aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Altınım var satayım mı diyenler satmamalı. 2150 lira seviyelerinden de alınmalı mı, evet alınmalı.”

Altcoinlerin umudu olan Ethereum 3.000 dolara dayandı: Rallinin arkasında ne var?Altcoinlerin umudu olan Ethereum 3.000 dolara dayandı: Rallinin arkasında ne var?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Altcoinlerin umudu olan Ethereum 3.000 dolara dayandı: Rallinin arkasında ne var?
Altcoinlerin umudu olan Ethereum 3.000 dolara dayandı: Rallinin arkasında ne var?
Hakan Kara yazdı: Borsa İstanbul neden yükseliyor? İşte sebebi…
Hakan Kara yazdı: Borsa İstanbul neden yükseliyor? İşte sebebi…
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
A101 Kampanya başlattı! Anında 100 lira hediye para veriliyor
A101 Kampanya başlattı! Anında 100 lira hediye para veriliyor
Son Haberler
Adıyaman’da tarihçileri heyecanlandıran olay! 15 milyon yıllık balık fosili bulundu!
Adıyaman’da tarihçileri heyecanlandıran olay! 15 milyon yıllık balık fosili bulundu!
Murat Kurum'dan CHP- DEM İttifakına sert tepki: 'Ne yaparsalar yapsınlar, kiminle ittifak yaparlarsa yapsınlar biz bu seçimi alacağız'
Murat Kurum'dan CHP- DEM İttifakına sert tepki: 'Ne yaparsalar yapsınlar, kiminle ittifak yaparlarsa yapsınlar biz bu seçimi alacağız'
Yeşil sahada panik anları! Rakibinin çenesine çarptığı genç futbolcu bilincini kaybetti!
Yeşil sahada panik anları! Rakibinin çenesine çarptığı genç futbolcu bilincini kaybetti!
İstanbul için büyük yarış! Listeler YSK'ya teslim edildi, 52 aday yarışacak
İstanbul için büyük yarış! Listeler YSK'ya teslim edildi, 52 aday yarışacak
Mazot depolarınızı sakın doldurmayın: 44 TL'yi aşan Motorine bu kez indirim geliyor!
Mazot depolarınızı sakın doldurmayın: 44 TL'yi aşan Motorine bu kez indirim geliyor!
70’lik efsanevi yatırımcıdan iddialı sözler: “Altını seviyorum, çünkü 5 bin yıllık bir marka”
70’lik efsanevi yatırımcıdan iddialı sözler: “Altını seviyorum, çünkü 5 bin yıllık bir marka”
Çok Okunanlar
2024 AK Parti Sultanbeyli Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
2024 AK Parti Sultanbeyli Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
Altında ne oluyor? Fiyat düşecek mi, yoksa yükselecek mi? Uzman isim tekrardan yatırımcıya seslendi…
Altında ne oluyor? Fiyat düşecek mi, yoksa yükselecek mi? Uzman isim tekrardan yatırımcıya seslendi…
Adana’da şüpheli tırda, sunta içerisine sıkıştırılmış 100 kilogram esrar ele geçirildi!
Adana’da şüpheli tırda, sunta içerisine sıkıştırılmış 100 kilogram esrar ele geçirildi!
Kadıköy'de ilginç kaza! Bir şahıs, D100 karayolu'nda önünü kesmeye çalıştığı otomobilin altında kaldı!
Kadıköy'de ilginç kaza! Bir şahıs, D100 karayolu'nda önünü kesmeye çalıştığı otomobilin altında kaldı!
Dünya genelindeki boykotlar sonuç verdi: İsrail ekonomisi daralma yaşıyor: İşte açıklanan veriler…
Dünya genelindeki boykotlar sonuç verdi: İsrail ekonomisi daralma yaşıyor: İşte açıklanan veriler…
Piyasaları yakından ilgilendiren Goldman Sachs yorumu; S&P500 sonrasında sırada Bitcoin var!
Piyasaları yakından ilgilendiren Goldman Sachs yorumu; S&P500 sonrasında sırada Bitcoin var!
Yorumlananlar
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"