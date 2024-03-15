Altın uzmanı İslam Memiş, dolar ve altın için ayrı ayrı uyardı: Seçim sonrasına dikkat çekti…

Piyasalarda bir hafta daha geride kaldı. Altın, borsa ve dijital varlıklarda hareketli bir hafta bitmiş oldu. Geleneksel yatırımcının gözdesi altın yine en çok konuşulanlardan biri oldu. İslam Memiş ise, yatırımcı için dolar ve altın yorumu yaptı…

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Altın uzmanı İslam Memiş, dolar ve altın için ayrı ayrı uyardı: Seçim sonrasına dikkat çekti…

Para Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş, haftanın son işlem gününde önemli değerlendirmelerde bulundu. Öngörüsünü paylaşan Memiş, hem altın hem de dolar tarafında yaşanılanlar aktardı. İki tarihi ön plana çıkaran uzman, yatırımcıları ayrı ayrı uyardı.

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BORSADAN ÇIKIP GÜMÜŞE YATIRIM

Borsa İstanbul 8890 puanda. 8900 üzerinde tutunma çabasın hala sürdürmekte. Borsadaki düzeltme hareketleri sonlanmadı, satışlar bitmedi. 8750 ve devamında 8400 puanı beklemeye devam ediyor. 9000 puandan çıkıp gümüşe geçmiştik. 23.65'ten gümüş almıştık. Şu anda 25.65 gümüş gramı. Biz böyle bir hamle yapmıştık, beklemeye devam ediyoruz.”

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DOLARDA TUTNMA ÇABASI

“Dolar kuru 32 lira 12 kuruş. 32 üzerinde tutunma çabasını sürdürmekte. Hedefimiz yine yukarı yönlü. Düşüş yok, hedef yukarı. 1.0850 destek seviyesi. Ucuz bir seviye. Tekrar trend yukarı. Özellikle 20 Mart'a kadar piyasanın yataya, hatta satıcılı yataya yerini bırakacağını söylemiştim. Fed faizi açıklayana kadar sıkıcı bir piyasa süreci göreceğiz.”

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GRAM ALTIN ŞAHLANIYOR

Gram altın TL serbest piyasalarda 2405-2420 lira aralığında. Tam 15 liralık bir alım satım makas aralığı var. Serbest piyasalar bankaya göre daha vicdanlı olmaya, daha gerçekçi olmaya devam ediyor. Darphane'de ciddi arz sorunu yaşanmıştı. Burada arz tarafında problemler var. Darphane'nin sarrafiye altın basması için altına ihtiyaç var. Altın yok gibi bir şey külçeler, ithalat yasağı var çünkü. Bulan bulup üretiyor. Bakalım süreç nereye gidecek.

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Hepimiz bir an önce normalleşmeyi istiyor ve bekliyor. Ama zaman alacak gibi. Bana göre 2024’den çok bir şey beklememek gerek. İşlerin toparlanması 1 yılı bulabilir.”

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