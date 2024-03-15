Altın uzmanı İslam Memiş, dolar ve altın için ayrı ayrı uyardı: Seçim sonrasına dikkat çekti…

Para Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş, haftanın son işlem gününde önemli değerlendirmelerde bulundu. Öngörüsünü paylaşan Memiş, hem altın hem de dolar tarafında yaşanılanlar aktardı. İki tarihi ön plana çıkaran uzman, yatırımcıları ayrı ayrı uyardı.

BORSADAN ÇIKIP GÜMÜŞE YATIRIM

“Borsa İstanbul 8890 puanda. 8900 üzerinde tutunma çabasın hala sürdürmekte. Borsadaki düzeltme hareketleri sonlanmadı, satışlar bitmedi. 8750 ve devamında 8400 puanı beklemeye devam ediyor. 9000 puandan çıkıp gümüşe geçmiştik. 23.65'ten gümüş almıştık. Şu anda 25.65 gümüş gramı. Biz böyle bir hamle yapmıştık, beklemeye devam ediyoruz.”

Amerika’da şok TikTok kararı: Ülkede kullanım kısıtlanıyor mu?

DOLARDA TUTNMA ÇABASI

“Dolar kuru 32 lira 12 kuruş. 32 üzerinde tutunma çabasını sürdürmekte. Hedefimiz yine yukarı yönlü. Düşüş yok, hedef yukarı. 1.0850 destek seviyesi. Ucuz bir seviye. Tekrar trend yukarı. Özellikle 20 Mart'a kadar piyasanın yataya, hatta satıcılı yataya yerini bırakacağını söylemiştim. Fed faizi açıklayana kadar sıkıcı bir piyasa süreci göreceğiz.”

Altın yükselmeye devam ediyor! İslam Memiş altının çakılacağı tarihi açıkladı

Haberin Devamı

GRAM ALTIN ŞAHLANIYOR

“Gram altın TL serbest piyasalarda 2405-2420 lira aralığında. Tam 15 liralık bir alım satım makas aralığı var. Serbest piyasalar bankaya göre daha vicdanlı olmaya, daha gerçekçi olmaya devam ediyor. Darphane'de ciddi arz sorunu yaşanmıştı. Burada arz tarafında problemler var. Darphane'nin sarrafiye altın basması için altına ihtiyaç var. Altın yok gibi bir şey külçeler, ithalat yasağı var çünkü. Bulan bulup üretiyor. Bakalım süreç nereye gidecek.

Hepimiz bir an önce normalleşmeyi istiyor ve bekliyor. Ama zaman alacak gibi. Bana göre 2024’den çok bir şey beklememek gerek. İşlerin toparlanması 1 yılı bulabilir.”

Belediyeden öğrenciye 500 lira destek! Hemen başvurun anında ödeme alın