Amerika’da şok TikTok kararı: Ülkede kullanım kısıtlanıyor mu?

TikTok şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yasakla karşı karşıya. Çin'de başarmaya çalışan bir dizi Amerikan sosyal medya devinin başına gelen bir kader olarak öne çıkıyor. Hafta biterken batıdan önemli bir açıklama yapıldı.

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Amerika’da şok TikTok kararı: Ülkede kullanım kısıtlanıyor mu?

Çarşamba günü, ABD Temsilciler Meclisi, Çinli sahibi ByteDance'ın uygulamayı ABD hükümetini tatmin eden bir kuruluşa satmaması durumunda ülkede TikTok'u yasaklayabilecek bir tasarıyı kabul etti.

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Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin Perşembe günü verdiği brifingde, “ABD Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen tasarı, ABD'yi adil rekabet ve uluslararası ekonomik ve ticaret kuralları ilkesinin karşı tarafına koyuyor” dedi.

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SENATODA TİKTOK KRİZİ

ABD, Temsilciler Meclisi'nin Çarşamba günü uygulamanın Çinli geliştiricisi ByteDance'in şirketten çekilmesi veya ABD uygulama mağazalarından atılması çağrısında bulundu. Bu çağrının ötesinde bir tasarıyı kabul ettikten sonra TikTok'u yasaklamaya bir adım daha da yaklaştı.

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Amerikalıları Yabancı Düşman Kontrollü Uygulamalardan Koruma Yasası, iki partili ezici bir destekle kabul edildi, 352 lehte ve sadece 65 aleyhte oy aldı.

AMERİKA UYGULAMALARI ÇİN’DE YASAK

Amerikan uygulamaları Çin'de uzun süredir yasaklandı. Pekin şu anda Google, YouTube, X, Instagram, WhatsApp ve Facebook dahil olmak üzere çoğu ABD sosyal medya platformunu engelliyor çünkü Çin hükümetinin veri toplama ve paylaşılan içerik türü kurallarına uymayı reddediyorlar.

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