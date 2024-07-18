Parası olan bankaya gitsin! 550 bin TL’nin aylık faizi dudak uçuklattı

Türk Lirası mevduat faiz oranları, uzun süredir devam eden düşüş trendini sonlandırarak yükselişe geçti. Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre, 5 Temmuz haftasında, 28 Haziran'da %59,2 olan 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi %59,5 oldu.

Vatandaşlar için önemli bir gelir kaynağı olan mevduat hesapları, güncel faiz oranlarıyla öne çıkıyor. 550 bin TL için 32 günlük bir getirisi var. Bankalara göre 550 bin TL'nin 32 günlük vadede sağlayacağı kazançlar aşağıdaki gibidir:

TEB'den %53 faiz oranı ile toplam net kazanç 23.574,86 TL'dir. Son ödeme 573.574,86 TL.

ING Bank, %52 faiz oranı ile 23.130,05 TL net kazanç elde etti. Toplam ödeme 573.130,05 TL.

ON Plus'tan %51 faiz oranı ile toplam net kazanç 22.685,25 TL'dir. Son ödeme 572.685,25 TL.

Kolay'ın %49 faiz oranı ile toplam kazancı 21.795,63 TL. Son ödeme 571.795,63 TL.

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Denizbank ve Akbank, %48 faiz oranı ile 21.350,82 TL net kazanç elde etti. Son ödeme 571.350,82 TL.

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Garanti BBVA'dan %47 faiz oranı ile 20.906,01 TL net kazanç elde edildi. Son ödeme miktarı 570.906,01 TL.

Enpara & Yapı Kredi'den %46 faiz oranı ile toplam 20.461,2 TL kazanç elde edebilirsiniz. Son ödeme miktarı 570.461,2 TL.

Türkiye İş Bankası'nda %44 faiz oranı ile 19.571,58 TL net kazanç var. Son ödeme 569.571,58 TL.

Bireysel yatırımcılar ve ekonomi, mevduat faiz oranlarındaki artıştan doğrudan etkilenir. Faiz oranlarının artması, vatandaşların birikimlerini daha güvenli ve karlı bir şekilde değerlendirmelerine olanak tanır ve aynı zamanda ekonominin nakit akışını düzenler. Uzmanlar, faiz oranlarındaki bu yükseliş trendinin bir süre daha devam edebileceğini ve yatırımcıların bu dönemi iyi değerlendirmesi gerektiğini söylüyor.

Özellikle zengin vatandaşlar, mevduat faizlerindeki yükseliş sayesinde önemli miktarda para kazanabilir. Bankaların sunduğu çeşitli faiz oranları ve getiriler, yatırımcıların en karlı olanı seçmesine izin verir. Yatırımcılar, 550 bin TL gibi büyük bir tutar için 32 günlük mevduat hesaplarında elde edilecek getirilere ilgi gösteriyor ve birikimlerini değerlendirmelerinde yön gösteriyor.