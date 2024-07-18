Çocuğu olan hemen başvuru yapsın! Devlet çocuk yardımı verecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelere verilen sosyal yardım ödemelerine zam yapıldığını açıkladı. Çocuğu olan hemen başvuru yapsın. Haber ile alakalı detayları sizler için derledik.

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Çocuğu olan hemen başvuru yapsın! Devlet çocuk yardımı verecek

Her ay düzenli olarak hesaplara yatan destek ödemelerine pandemiden bu yana önemli bir zam yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklu ailelere sosyal yardım ödemelerinin zamlı olarak hesaplara aktarılacağını bildirdi. Bu kapsamda, her çocuk için sağlanan yardımların ayrıntıları aşağıdaki gibidir:

Kimler alabilecek?

1-2 çocuklu ailelere aylık 417 TL, yılda 5.004 TL, 3 çocuklu ailelere 572 TL, yılda 6.864 TL, 4 çocuklu ailelere 656 TL, yılda 7.872 TL, 5 ve daha fazla çocuklu ailelere 775 TL, yılda 9.306 TL ödeme yapılacaktır.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yoksul ve dar gelirli hanelere yönelik sosyal yardımları artırarak ailelerin ihtiyaçlarını karşılamayı planlıyor. Çocuk başına verilen maddi yardım miktarı, temmuz ayında yapılan zamla artmıştır. 5 veya daha fazla çocuğu olan aileler, bu kapsamda yılda 9.306 TL nakdi destek alacak.

Her ayın 15'inden 31'ine kadar sosyal yardım talep edilebilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesindeki Aile Yardım Programı sayfasında, düşük gelirli aileler başvuru şartlarını ve ayrıntıları görebilir.

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