ALPİ DİŞ'ten dev hamle! Sağlık turizmin öncülerinden Deep Smile kliniğini bünyesine kattı

Merkezi İstanbul Pendik'te olan yeni yapılanma kapsamında Almanya'daki şubesi sonrası İstanbul dışına çıkarak Antalya'da faaliyet gösteren ALPİ DİŞ Hastaneleri, sağlık turizmin öncülerinden Deep Smile kliniğini bünyesine katarak ağız ve diş sağlığı alanında dev bir hamle daha yaptı.

ALMANYA'DAN SONRA ŞİMDİ DE ANTALYA

Antalya Şubesi Başhekimliği görevine Bahar Göral atandı. Göral’ın liderliğinde, özellikle yurt dışından gelen hastalara yönelik hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Murat Şahin: Sağlık Turizminde Daha Güçlü Bir Yapı Oluşturuyoruz

Yönetim Kurulu Başkanlığını Murat Şahin’in yürüttüğü Alpi Diş Hastaneleri, bu adımla büyüme stratejisini sürdürdü. Sürece ilişkin değerlendirmede bulunan Murat Şahin, Antalya’nın sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Deep Smile Klinik’in Alpi Diş ailesine katılmasıyla birlikte hasta turizmi alanındaki vizyonumuzu daha da ileriye taşıyoruz. Antalya, uluslararası hastalar için önemli bir destinasyon. Bu birleşmeyle hem hizmet kapasitemizi hem de kalite standartlarımızı yükseltiyoruz. Ülkemizin sağlık turizmine katkı sunacak güçlü bir yapı oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Şahin, yeni dönemde de hasta memnuniyetini esas alan, modern teknoloji ve uzman kadroyla desteklenen bir hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

