  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Teravih namazında camiye torpil attı: 15 yaşındaki çocuk cemaate kabusu yaşattı!

Teravih namazında camiye torpil attı: 15 yaşındaki çocuk cemaate kabusu yaşattı!

Kayseri'de bir camide ramazan ayının ilk teravih namazı eda edilirken 15 yaşındaki bir çocuk namaz kılanlara torpil attı.

Teravih namazında camiye torpil attı: 15 yaşındaki çocuk cemaate kabusu yaşattı!
Yayınlanma:

Teravih namazında camiye torpil attı: 15 yaşındaki çocuk cemaate kabusu yaşattı!

Kayseri'de bir camide ramazan ayının ilk teravih namazı eda edilirken 15 yaşındaki bir çocuk namaz kılanlara torpil attı.

Cemaat patlama sesi nedeniyle kısa süreli panik yaşarken görüntüler hızla sosyal medyada yayıldı. Tepki toplayan görüntülerin ardından 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

Teravih namazında camiye torpil attı: 15 yaşındaki çocuk cemaate kabusu yaşattı!

Kayseri'de ramazan ayının ilk teravih namazı sırasında 15 yaşındaki bir çocuk cami içerisine torpil attı. Patlama sesi üzerine cemaat kısa süreli panik yaşadı. O anlara ait görüntüler çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı olaya tepki gösterdi. Ramazan ayında ibadet sırasında yaşanan olay kamuoyunda rahatsızlık yarattı.

Teravih namazında camiye torpil attı: 15 yaşındaki çocuk cemaate kabusu yaşattı!

GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Berkamal'in aktardığı bilgilere göre; görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, torpili attığı belirlenen 15 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sarıyer-Amedspor maçı öncesi tribünlerde dikkat çeken hareket: O görüntüler sosyal medyada gündem oldu!Sarıyer-Amedspor maçı öncesi tribünlerde dikkat çeken hareket: O görüntüler sosyal medyada gündem oldu!

Emeklilerin gözü kulağı bayram ikramiyesinde: Peki ikramiye ne kadar olacak? İşte detaylar...Emeklilerin gözü kulağı bayram ikramiyesinde: Peki ikramiye ne kadar olacak? İşte detaylar...

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi tribünlerde dikkat çeken hareket: O görüntüler sosyal medyada gündem oldu!
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi tribünlerde dikkat çeken hareket: O görüntüler sosyal medyada gündem oldu!
Dünya şaşkın! Prens Andrew Epstein soruşturmasında gözaltına alındı!
Dünya şaşkın! Prens Andrew Epstein soruşturmasında gözaltına alındı!
İBB'ye bağlı İsbak'tan skandal karar: Oruç tutan çalışanlarının öğlen molası iptal edildi!
İBB'ye bağlı İsbak'tan skandal karar: Oruç tutan çalışanlarının öğlen molası iptal edildi!
MSB'den son dakika haberi: PKK'lı 10 terörist teslim oldu!
MSB'den son dakika haberi: PKK'lı 10 terörist teslim oldu!
Bakan Gürlek kolları sıvadı! 2 soruna dikkat çekti: Kökünü kurutacağız!
Bakan Gürlek kolları sıvadı! 2 soruna dikkat çekti: Kökünü kurutacağız!
Trump'tan KAAN atak! Suudi Arabistan'a skandal Türkiye baskısı!
Trump'tan KAAN atak! Suudi Arabistan'a skandal Türkiye baskısı!
Emniyet içinde köstebek operasyonu! Suç örgütüne bilgi sızdıran 9'u polis çok sayıdaki kişiye gözaltı kararı!
Emniyet içinde köstebek operasyonu! Suç örgütüne bilgi sızdıran 9'u polis çok sayıdaki kişiye gözaltı kararı!