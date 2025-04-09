Ünlü çift Safiye Soyman ve Faik Sönmez, Alpi Diş Hastaneleri’ni tercih etti

Başarılı iş insanı Murat Şahin'in kurucusu olduğu ve ağız ve dış sağlığı alanında modern ve teknolojisi yüksek ekipmanlarla ve aynı zamanda profesyonel ekip ve kadrosuyla alanında bir numara olan Alpi Diş hastanelerini tercih ederek tedavi olan ve yüksek hizmet memnuniyetiyle ayrılan ünlülerin tercihi olmaya devam ediyor.

ALPİ DİŞ ÜNLÜLERİN TERCİHİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Her hasta için özel çözümler sunmaya devam eden Alpi Diş Hastaneleri’nde tedavi olan ünlüler arasına ünlü çift Safiye Soyman ve Faik Sönmez, ağız ve diş sağlığı hizmeti alanlar arasında yerini aldı.

"TÜRKİYEDE TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR HASTANE VARMI DİYE ARAŞTIRYORDUM"

Safiye soymanın eşi Faik Sönmez, "Türkiye'de tam teşekküllü bir hastane var mı diye merak ederek araştırma yapıyorduk böyle bir hastane olduğunu duydum ve bununda Alpi Diş hastanesi olduğunu öğrendikten sonra hastaneye yaptığım ziyaret sonrası güvenle dişlerimi yaptırmaya karar verdim ve çok memnun bir şekilde hastaneden ayrıldım" açıklamasında bulundu.

Ünlü çift Safiye Soyman eşi Faik Sönmez ile Pendik Kaynarca'daki merkez hastanesine gelerek yetkililerle hastaneyi gezen ve bilgi aldıktan sonra tedavi süreci başlayan ünlü çift yüksek hizmet memnuniyetiyle hastaneden ayrıldılar.