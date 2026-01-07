Check-Up Nedir? Nasıl Yaptırılır?

Check up, birçok hastalık türünün önceden teşhis edilebilmesini sağlayan bir sağlık kontrolüdür. Hastalıkların erken dönemde teşhis edilmesini sağlayan işlemleri kapsar. Bazı hastalık türleri belirti vermeden ortaya çıkabilir ve fark edilmeden hastalık ilerlemeye başlar. Bu gibi durumların önüne geçilebilmesi için düzenli olarak sağlık taramasının yapılması önerilir. Herhangi bir sağlık sorunu söz konusu ise erken tanı sayesinde tedavi sürecine başlanması mümkün hale gelir.

Check-Up Nedir Nasıl Yapılır?

Check up ne demek, sorusu için; kapsamlı doktor kontrolleri ile gerçekleşen bir işlemdir, yanıtını vermek mümkün. Bu işlem sayesinde belirti vermeyen erken evre hastalıklarınız varsa bunların ortaya çıkması mümkün hale gelir. Farklı genetik hastalık türlerine yatkınlığınız söz konusu ise değerlendirmesi yapılır. Alınabilecek önlemler hakkında bilgi verilir ve gerekli durumlarda yaşam tarzınızda değişiklik yapmanız gerekebilir. Bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için ise sizden bazı testler ve tahliller talep edilir.

Check Up Fiyatları Nedir?

Check up fiyatları tercih edilecek olan pakete göre değişiklik gösterir. Genel olarak paket içerikleri yaşınıza ve cinsiyetinize göre değişir. Aile geçmişiniz ve sağlık öykünüz de baz alınarak, olası risk faktörlerine göre farklı paketlerin hazırlanması da mümkündür. İşlemlerin ücretleri hakkında detaylı bilgi almak için en yakın hastaneyi ziyaret edebilir ve paketleri inceleyebilirsiniz.

Adım Adım: Check Up Nasıl Yapılır?

Check up işlemleri için öncelikle kan tahlili ve idrar tahlili talep edilir. Kan değerleriniz incelenir ve herhangi bir sağlık probleminizin olup olmadığına bakılır. Daha sonrasında ise EKG çekimi gereklidir. Akciğer grafisi ve ultrason çekimi de paket kapsamında talep edilir. Kadınlar için ise genel taramalara ek olarak smear testi ve mamografi taramaları gerçekleştirilir.

Check up işlemlerinde şu adımlar takip edilir;

Ön görüşme ile aile öykünüz ve sağlık problemleriniz dinlenir.

Sağlık problemleriniz ve şikayetleriniz göz önüne alınarak kişiye özel planlama yapılır.

Kan ve idrar tahlili talep edilir.

Görüntüleme yöntemlerine başvurulur (EKG, ultrason vb.)

Kardiyolojik incelemeleriniz gerçekleştirilir.

Çıkan laboratuvar sonuçlarınız detaylı bir şekilde doktorlar tarafından değerlendirilir.

Değerlendirme sonrasında herhangi bir sağlık problemi söz konusu ise tedavi sürecinize başlanır ve tedavinin nasıl ilerleyeceği şeklinde bilgilendirme yapılır. Herhangi bir sağlık problemi söz konusu değilse fakat olası riskler varsa bu durumda neler yapmanız gerektiği, doktorlar tarafından sizlere bildirilir.

Kimler Check Up Yaptırmalıdır?

Herhangi bir sağlık şikayeti olmasa dahi olası hastalık risklerini öğrenmek isteyen herkes için Check-up uygulaması önerilir. Özellikle 35 yaş üzerindeki bireylerin ve ailesinde genetik hastalık öyküsü bulunan kişilerin bu kontrolleri düzenli olarak yaptırması büyük önem taşır.

Check Up Ne Kadar Sürer?

Check up kaç saat sürer sorusunun yanıtı, check up paketinin içeriğine bağlı olarak değişiklik gösterir. Temel işlemler ile gerçekleştirilen tetkikler ve tahliller, genellikle 2 - 3 saatlik bir süre içerisinde tamamlanır. Detaylı işlemlerde check up kaç dk sürer sorusu için ise ortalama 180 ila 240 dakikayı işaret etmek mümkündür. Bazı durumlarda sizlerden ek tahliller veya detaylı görüntüleme tetkikleri de talep edilebilir. Bu ek incelemelerle birlikte süreç yaklaşık olarak 5 saati bulabilir