Emeklilerin gözü kulağı bayram ikramiyesinde: Peki ikramiye ne kadar olacak? İşte detaylar...

6 bin TL’lik senaryoda ise yüzde 75 hisseye 4 bin 500 TL, yüzde 50 hisseye 3 bin TL, yüzde 25 hisseye ise 1.500 TL ödeme yapılacak.

Böylece dul ve yetimler iki bayramda toplam 7 bin 500 TL ile 9 bin TL arasında ödeme alabilecek. Ramazan Bayramı’nın 20-24 Mart tarihlerine denk gelmesi nedeniyle ilk ikramiyenin 9-14 Mart arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı (27-30 Mayıs) öncesinde ise ödemelerin 18-23 Mayıs tarihleri arasında yapılabileceği ifade ediliyor. Ödemeler, emeklilerin maaş aldığı banka hesaplarına tahsis numarasına göre kademeli şekilde yatırılacak.