Emeklilerin gözü kulağı bayram ikramiyesinde: Peki ikramiye ne kadar olacak? İşte detaylar...

Milyonlarca emekli merakla bayram ikramiyesi için rakam bekliyor. Hükümet cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde bayram ikramiyesinin 5 bin, 5 bin 500 ya da 6 bin TL olabileceği yönünde üç farklı senaryo konuşuluyor.

Yeni yıl zamlarının ardından emeklilerin gözleri bayram ikramiyesine çevrildi ve kulislerde 5 bin TL, 5 bin 500 TL ve 6 bin TL seçenekleri öne çıktı. En güçlü ihtimalin 6 bin TL olduğu belirtiliyor.

Bayram ikramiyesinden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, malullük aylığı alanlar, 65 yaş aylığı sahipleri, şehit yakınları ve dul yetimler yararlanacak. Ödemelerin Ramazan Bayramı öncesinde 9-14 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

Yeni yıl zamlarının ardından gözler bu kez bayram ikramiyesine çevrildi. Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması beklenen ödemeler için üç ayrı rakam gündemde. Kulislerde 5 bin TL, 5 bin 500 TL ve 6 bin TL seçenekleri öne çıkarken, en güçlü ihtimalin üst bantta yoğunlaştığı belirtiliyor. Emekliler için kritik kararın önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

Milyonlarca emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaş yeni yıl zamlarının ardından şimdi de bayram ikramiyesine odaklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam alırken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 20 bin TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 889 TL’ye yükseltildi.

Kök aylığı düşük olan yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşı da memur artış oranına eşitlenerek artırıldı.

KULİSLERDEKİ RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, zamlı maaşların ödenmeye başlanmasıyla birlikte gözler bu kez hükümetin bayram ikramiyesi için atacağı adıma çevrildi. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde üç farklı rakamın öne çıktığı konuşuluyor.

İkramiyenin 5 bin TL olması halinde emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 10 bin TL alacak. Tutarın 5 bin 500 TL’ye çıkarılması durumunda iki bayram için toplam ödeme 11 bin TL’ye yükselecek. En güçlü senaryolardan biri olarak dillendirilen 6 bin TL seçeneğinde ise emeklilere iki bayramda toplam 12 bin TL ödeme yapılacak.

KİMLER YARARLANACAK

Bayram ikramiyesinden SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri, malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar, sürekli iş göremezlik geliri sahipleri, 65 yaş aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler ile dul ve yetimler yararlanacak.

Dul ve yetim aylığı alanlara ödeme, maaş hisseleri oranında yapılacak. Sürekli iş göremezlik geliri alanlara ise rapor oranları doğrultusunda ödeme gerçekleştirilecek.

Olası tutarlara göre hisse bazlı hesaplamalar da netleşti. İkramiyenin 5 bin TL olması durumunda yüzde 75 hisseye sahip hak sahipleri 3 bin 750 TL, yüzde 50 hisseye sahip olanlar 2 bin 500 TL, yüzde 25 hisseye sahip olanlar ise 1.250 TL alacak. Tutarın 5 bin 500 TL’ye çıkması halinde bu rakamlar sırasıyla 4 bin 125 TL, 2 bin 750 TL ve 1.375 TL olacak.

6 bin TL’lik senaryoda ise yüzde 75 hisseye 4 bin 500 TL, yüzde 50 hisseye 3 bin TL, yüzde 25 hisseye ise 1.500 TL ödeme yapılacak.

Böylece dul ve yetimler iki bayramda toplam 7 bin 500 TL ile 9 bin TL arasında ödeme alabilecek. Ramazan Bayramı’nın 20-24 Mart tarihlerine denk gelmesi nedeniyle ilk ikramiyenin 9-14 Mart arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı (27-30 Mayıs) öncesinde ise ödemelerin 18-23 Mayıs tarihleri arasında yapılabileceği ifade ediliyor. Ödemeler, emeklilerin maaş aldığı banka hesaplarına tahsis numarasına göre kademeli şekilde yatırılacak.

