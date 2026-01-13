Alpi Diş'ten zam yapmama kararı! 2026’da Belirli Bir Süre 2025 Fiyatlarıyla Hizmet Verecek

Ağız ve diş sağlığı alanında en kapsamlı imkanlara modern teknolojilerle donatılmış yapısı ve deneyimli doktor kadrosuyla bölgenin en güvenilir diş hastanesi ALPİ DİŞ yoğun talebe rağmen, hasta memnuniyetini ön planda tutarak 2026 yılına özel fiyat avantajını sürdürme kararı aldı

ALPİ DİŞTEN BÜYÜK KAMPANYA

İSTANBUL’UN önde gelen ağız ve diş sağlığı merkezlerinden Alpi Diş, artan randevu taleplerine ve yükselen maliyetlere rağmen hastalarını mağdur etmemek adına önemli bir karar aldı. Klinik, 2026 yılı boyunca belirli bir süre için tedavi fiyatlarını 2025 tarifesiyle sabitleyerek sağlık hizmetlerinde erişilebilirliği korumayı hedefliyor.

Uzman çene cerrahları kadrosu, ileri implant ve zigomatik implant uygulamaları, tam teşekküllü ameliyathaneleri ve Sağlık Bakanlığı onaylı altyapısıyla hizmet veren Alpi Diş; hasta güvenliği ve hijyen standartlarını en üst seviyede tutuyor.

BELLİ BİR SÜRE 2025 YILI FİYATLARI UYGULANACAK

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Alpi Diş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahin, alınan kararın temelinde hasta odaklı hizmet anlayışının yer aldığını vurguladı. Şahin,

“Sağlık hizmetlerinde kaliteyi sürdürülebilir kılarken, hastalarımızın ekonomik olarak zorlanmamasını önemsiyoruz. Yoğun talebe rağmen fiyatlarımızı kısa süreliğine 2025 seviyesinde tutarak, daha fazla kişinin nitelikli diş sağlığı hizmetine ulaşmasını amaçladık,” dedi.

Haberin Devamı

Alpi Diş ayrıca sunduğu finansman desteği ile de dikkat çekiyor. Hastalara %0 faizli, 15 aya varan taksit seçenekleri ve çeşitli ödeme kolaylıkları sunuluyor.

Kaynarca, Pendik, Tuzla ve Kartal olmak üzere İstanbul’un dört farklı noktasında hizmet veren Alpi Diş, sınırlı süreyle geçerli olan bu fiyat avantajı için vatandaşları erken randevu almaya davet ediyor.

Bölge Gündem Haber / Muhammet Ali Kanıçok - Sağlık