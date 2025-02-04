Yeşilçam'ın devlerinden İzzet Günay Alpi Diş Hastaneleri'ni tercih etti

Ağız ve diş sağlığı alanından bölgemizin en önemli marka değerlerinden biri olan Alpi Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri, en üst düzey teknoloji ve hijyenik tedavi hizmetleriyle yerli ve yabancı bir çok ünlü isme de hitap ediyor.

Bu ünlü isimlerden biri de büyük oyuncu, antikacı, filatelist Yeşilçam’ın unutulmaz ismi İzzet Günay oldu. Ünlü oyuncu İzzet Günay, 1 Şubat Cumartesi günü, kontrolleri için Alpi Diş Hastanesi’ni tercih etti.

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi İzzet Günay’ın kontrolleri için hastanelerini tercih etmesi nedeniyle Alpi Diş Hastanelerinden yapılan sosyal medya paylaşımında; “Büyük oyuncu, antikacı, filatelist Yeşil Çam’ın unutulmaz ismi İzzet Günay, diş kontrolleri için Alpi Diş Hastanesini tercih etmesinin mutluluğunu biz kurum çalışanlarına yaşattı güzel gülüşleriniz daim kalsın” ifadesinde bulunuldu.