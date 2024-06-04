Alpi Diş Hastaneleri, ‘Yılın en başarılı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ödülüne layık görüldü

Rey Medya Grup ev sahipliğinde gerçekleştirilen II. Uluslararası Marka ve Prestij Ödülleri, görkemli bir ödül töreninde sahiplerini bulurken, Alpi Diş Hastaneleri, ‘Yılın en başarılı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ödülüne layık görüldü.

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Alpi Diş Hastaneleri, ‘Yılın en başarılı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ödülüne layık görüldü

Rey Medya Grup evsahipliğinde gerçekleştirilen II. Uluslararası Marka ve Prestij Ödülleri, görkemli bir ödül töreninde sahiplerini buldu. Törende ALPİ Diş Hastaneleri, büyük bir başarıya imza atarak, ‘Yılın en başarılı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ödülü’ne layık görüldü.

‘YILIN EN BAŞARILI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ÖDÜLÜ’

Yılın en başarılı marka ve kurumlarının ödüllendirildiği II. Uluslararası Marka ve Prestij Ödülleri, 14 Mayıs’ta düzenlenen görkemli bir ödül töreninde sahiplerini buldu. Törende yenilikçi tedavi yöntemleri, ileri teknolojik cihazlar ve hasta odaklı hizmet anlayışıyla diş sağlığı sektöründe başarılı çalışmalarıyla tanınan ve takdir gören Yönetim Kurulu Başkanlığını Murat Şahin'in yaptığı Alpi Diş Hastaneleri, ‘Yılın en başarılı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ödülü’ne layık görüldü.

Alpi Diş Hastaneleri, ‘Yılın en başarılı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ödülüne layık görüldü

"DAHA NİCE ÖDÜLLER ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Törende Alpi Diş Hastaneleri adına ödülü alan Genel Müdürü Cihan Dündar, yaptığı kısa teşekkür konuşmasında, “Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu güzel gecede, bu anlamlı ödüle bizi layık gören başta Elmacı olmak üzere, herkese teşekkür ediyorum. Alpi Diş Hastaneleri olarak 2009 yılından bugüne ‘Sağlıklı dişler, mutlu gülüşler” sloganıyla yola çıktık ve İstanbul ve Avrupa’nın en önemli merkezlerinde şubeleşerek işimize devam ediyoruz. Bu ödülü, bizim bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına ben alıyorum. Bundan sonrada aynı özveride çalışarak daha nice ödüller almayı diliyorum inşallah. Teşekkür ediyorum iyi akşamlar” ifadelerinde bulundu.

Alpi Diş Hastaneleri, ‘Yılın en başarılı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ödülüne layık görüldü

"İLK GÜNKÜ ŞEVK VE HEYECANLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Alpi Diş Hastaneleri Genel Müdürü Cihan Dündar, tören sonrasında verdiği röportajda ise “Tabi ki çok büyük gurur bizim için. Alpi Diş Hastaneleri olarak, 2009’da başladığımız bu serüvende böyle anlamlı ödüller almak bizlere mutluluk veriyor. Bu ödülü 200 kişilik aile ekibimiz adına aldık. Bizler 2009 yılında başladığımız bu serüvene şu anda İstanbul ve Avrupa’da devam ediyoruz. Bundan sonra da ilk günkü şevk ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Çok mutluyuz.” Şeklinde konuştu.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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