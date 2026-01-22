Sağlık bakanı açıkladı: Sigaraya yönelik yeni düzenleme meclise geliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara içenleri ilgilendirecek yeni düzenlemeyi meclise taşımaya hazırlanıyor, İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışmamız var. En kısa sürede Meclis'e sunacağız." dedi.

Bakan Memişoğlu, Haber Global Televizyonu canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Memişoğlu, 2010'lu yıllarda Türkiye'de kapsamlı bir çalışmayla sigara ile mücadele dönemi yaşandığını, ancak son dönemde özellikle gençler ile kadınlar arasında sigara kullanım oranlarında yeniden artış görüldüğünü söyledi.

Bu tabloya karşı "koruyucu sağlık" kapsamında, sigara bırakma poliklinikleri ve mobil sigara timleri aracılığıyla bir mücadele başlattıklarını aktaran Memişoğlu, tütünle mücadelede öncelikli hedeflerinin yasak ve cezadan çok bireyin isteyerek bırakmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Sigara içilen alanların ve sigara kullanımının görünürlüğünü azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışması yürüttüklerini anımsatan Memişoğlu, "Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışmamız var. En kısa sürede Meclis'e sunacağız." ifadelerini kullandı.

SİGARAYA YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Sigaranın görünürlüğünü azaltmamız lazım. Sigara içenin de sigara ile ilgili materyallerin de görünürlüğünün azalması için bir kanun taslağı oluşturuyoruz. Bazen sigara içmeyenler de mağdur oluyor. Onun için biz bu konuda geniş kapsamlı bir kanun taslağı hazırlığının içindeyiz. Bu kanun taslağı hem sigara içenleri hem de sigara içenlerin görünürlüğünü azaltmaya yönelik. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin sigarayı görünür, sanki doğal bir kullanım materyaliymiş gibi algılamasını istemiyoruz."

Türkiye'de tütün kullanımının halen yüzde 33 bandında seyrettiğine ve her üç kişiden birinin sigara içtiğine dikkati çeken Memişoğlu, "Biz bunu yarı yarıya azaltma hedefiyle hareket ediyoruz ve azaltmak zorundayız. Akciğer hastalıklarından uyku kalitesine, astımdan damar hastalıklarına kadar sigaranın olumsuz etkileri biliniyor. Bu bir alışkanlık ve toplum olarak bunu bırakmamız gerekiyor." diye konuştu.

KUMAR VE YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE

Memişoğlu, kumar ve yasa dışı bahisle mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonu ile çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"İnternet ve sosyal medya çok kapsamlı bir alan. Gençler bütün dünyayı tanıyor. Her türlü dezenformasyona ve saldırıya açık durumdalar. 'İnterneti kapat, onu kullanma, bu yasaktır' demekten ziyade çocuklara kontrolü nasıl sağlayacaklarını öğretmeyi ve dijital bağımlılıktan kurtulmanın yollarını anlatmayı amaçlayan bir program uyguluyoruz. Bu programı aile hekimliklerinde ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde hayata geçireceğiz. Devletin kumar ve internette kötü alışkanlıklarla ilgili bir politikası oluşturuluyor."

"2026 KPSS'DEN SONRA ATAMA YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Bizden önce ambulansların lastiği yoktu" sözlerinin hatırlatılması üzerine, Memişoğlu, bu ifadeyi eleştiri amacıyla değil, genç kuşaklara geçmişteki şartları hatırlatmak için kullandığını ve bunu bizzat yaşayan bir hekim olarak söylediğini ifade etti.

Türkiye'de 2002'de 348 ambulans bulunduğunu, bugün bu sayının 6 bin 800'e ulaştığını aktaran Memişoğlu, o dönemde yılda yaklaşık 300 bin hastanın ambulansla taşındığını, bugün bu sayının 7 milyona çıktığını belirtti.

Memişoğlu, "Yeni atama yolda mı?" sorusuna, "Belirli bir kontenjanımız var, yeni hastanelerimizi açıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 37 bin hekim dışı personel aldık. Son atamadan sonra artık bunu yeni KPSS'ye göre atayacağız 2026'da. Bunu 2026 KPSS'den sonra hedefliyoruz." şeklinde yanıt verdi.

"RANDEVU BEKLEYEN HASTA SAYISI 300-400 BİNE DÜŞTÜ"

Randevu sorununu önemli ölçüde azalttıklarını vurgulayan Memişoğlu, "Yoğunluk yaşanan branşlarda cihaz altyapısını artırdık, hekim atamalarını buna göre planladık. Randevu bekleyen hasta sayısı 3,5-4 milyon bandından 300-400 bine düştü." dedi.

Memişoğlu, Aydın'da 1300 yataklı Şehir Hastanesi açacaklarını ifade ederek, Samsun Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını, Ordu, Rize, Trabzon, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Van, Denizli ve Kahramanmaraş'ta da şehir hastanesi projesinin sürdüğünü söyledi.

Sancaktepe'de 4 bin 200 yataklı şehir hastanesinin inşa edildiğini kaydeden Memişoğlu, bu projelerin vatandaşlara büyük hizmet sunacağını sözlerine ekledi.

