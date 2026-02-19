  1. Anasayfa
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi tribünlerde dikkat çeken hareket: O görüntüler sosyal medyada gündem oldu!

Sarıyer-Amedspor maçı öncesi tribünlerde gündem yaratacak görüntüler yaşandı. Maç öncesi tribünlerde bozkurt işaretleri yapan seyirciler sosyal medyada dikkat çekti.

Sarıyer-Amedspor maçı öncesi tribünlerde gündem yaratacak görüntüler yaşandı. Maç öncesi tribünlerde bozkurt işaretleri yapan seyirciler sosyal medyada dikkat çekti.

Sarıyer ile Amedspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde tribünlerde dikkat çeken anlar yaşandı.

BOZKURT İŞARETLERİ YAPILDI

Maç öncesi stadyumdaki tribünlerin büyük bölümünün bozkurt işareti yaptığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, karşılaşma öncesi atmosfer gündem oldu.

İSTİKLAL MARŞI'NDA DEVAM ETTİ

Tribünlerdeki bu görüntülerin, İstiklal Marşı okunurken de devam ettiği görüldü. Karşılaşma öncesindeki atmosfer, futbol kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

